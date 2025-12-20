Afrique: Coopération africaine - Madagascar prépare l'ouverture vers la Tunisie

Les échanges entre Madagascar et les pays africains se poursuivent. Du 4 au 6 février 2026, une mission économique tuniso-malgache se déroulera à Madagascar. Présentée ce jeudi 18 décembre au Radisson Blu Ambodivona, elle réunira des opérateurs des deux pays autour de perspectives de collaboration dans plusieurs secteurs d'activité.

Pour Eric Alphonse Razafimbahiny, vice-président de la Chambre de commerce Tunisie-Madagascar, l'objectif est : « mettre en relation des entrepreneurs de Tunisie et de Madagascar afin d'identifier des opportunités et d'aboutir à des partenariats concrets ». Les discussions porteront sur les investissements et les partenariats potentiels, avec l'appui de l'EDBM. « Nous sommes en phase de matchmaking pour voir ce que chaque partie peut apporter, en investissement ou en partenariat », a-t-il indiqué.

Le programme prévoit des visites institutionnelles auprès des ministères, une visite de l'EDBM, ainsi que des rencontres avec des entreprises malgaches et tunisiennes, afin de favoriser les échanges directs entre acteurs économiques.

Accompagnement

Cette ouverture vers la Tunisie intervient dans un contexte où la coopération économique africaine reste encore peu exploitée. « La coopération Sud-Sud n'est pas encore suffisamment développée. Madagascar collabore surtout avec d'autres partenaires, alors que l'objectif est de renforcer les relations avec un pays africain », explique Eric Alphonse Razafimbahiny. Il rappelle également que « Madagascar ne dispose pas encore d'ambassade ni de consulat tunisien, ce qui montre l'absence de relations structurées ». Selon lui, « le projet repose sur une analyse du marché et un accompagnement cadré et structuré ».

L'EDBM met pour sa part l'accent sur l'accompagnement des investisseurs et la mobilisation du secteur privé. « Nous accompagnons les investisseurs, mobilisons le secteur privé et favorisons les opportunités d'affaires, les partenariats et les accords commerciaux », précise Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM.

Elle rappelle que Madagascar et la Tunisie partagent un cadre régional commun. « Les deux pays sont membres du Comesa et de la Zlecaf, ce qui permet de bénéficier d'accords préférentiels au sein des communautés économiques régionales », souligne-t-elle. « Le Comesa offre des préférences tarifaires entre ses membres et la Zlecaf étend ces avantages à l'ensemble du continent africain ».

La Tunisie, déjà avancée en industrialisation, dispose d'un savoir-faire dans la fabrication de pièces et de composants, ouvrant la voie à des partenariats et joint-ventures avec Madagascar.