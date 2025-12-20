Madagascar: Jeux africains de la jeunesse - L'haltérophilie remporte deux médailles d'or

Les jeunes haltérophiles malgaches ont brillé aux Jeux africains de la jeunesse à Luanda. Ils ont remporté quatre médailles, dont deux en or.

À la 4e édition des Jeux africains de la jeunesse à Luanda, en Angola, l'haltérophilie malgache a signé une prestation remarquable. Avec deux médailles d'or et deux d'argent, la petite délégation a réalisé une moisson parfaite en totalisant quatre médailles face à leurs concurrents.Dans un contexte marqué par un effectif réduit et des conditions loin d'être idéales, les deux jeunes leveurs de fonte malgaches ont su répondre présent. Déjà sacrés lors des CJSOI cette année, Tendry Tsiky Mahay Rakotonoely (-48 kg) et Onjatiana Herman (-56 kg) ont confirmé leur progression face à une concurrence africaine relevée.

Engagé chez les -48 kg, Tsiky Mahay Rakotonoely a décroché la médaille d'argent à l'épaulé-jeté. Une performance solide qui témoigne de sa régularité et de sa capacité à rivaliser au plus haut niveau continental malgré son jeune âge.

Chez les -56 kg, Onjatiana Herman s'est illustré de manière éclatante. Il a offert à Madagascar deux médailles d'or, à l'arraché et au total olympique, avant d'ajouter une médaille d'argent à l'épaulé-jeté. Un bilan exceptionnel qui fait de lui l'un des grands artisans de la réussite malgache à Luanda.

Valeur sûre

Malgré la modestie des moyens et le faible nombre de représentants, les haltérophiles malgaches ont porté haut les couleurs nationales.

Une fierté partagée par Onjatiana Herman, même si l'athlète nourrit quelques regrets : « Je suis fier du résultat obtenu, mais ma joie n'est pas complète. J'espérais rafler trois médailles d'or. Dommage que j'aie échoué à l'épaulé-jeté ».

Le chef de la délégation malgache, Elinjara Luc Ramanandraivonona, a félicité la prestation malgache : « Le nombre de participants était réduit, mais les résultats ont été très satisfaisants. Pour ma part, même si la délégation était peu nombreuse, elle a obtenu de bons résultats. Je salue tout particulièrement la performance des deux athlètes. »

Avec ces quatre médailles, l'haltérophilie confirme son statut de valeur sûre du sport malgache chez les jeunes et ouvre de belles perspectives pour l'avenir.