Madagascar: Approvisiionnement en eau - Près de 40 % des travaux à Mandroseza achevés

Les travaux réalisés à Mandroseza, dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable à Madagascar (Paaep), financé par la Banque mondiale, avancent, selon la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina. L'avancement global des travaux est estimé entre 30 et 40 %, selon Ranto Rakotonjanahary, coordonnateur du projet, qui s'exprimait hier lors d'une visite de chantier à Mandroseza.

« D'ici février, la moitié des besoins va être satisfaite et d'ici la fin de l'année 2026 ou mi-2027, les besoins en eau d'à peu près 100 000 m³ par jour seront satisfaits à Tanà », a déclaré Fily Sissoko, directeur de division de la Banque mondiale pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles.

Trois principaux chantiers sont actuellement menés afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable à Antananarivo. Il s'agit de la construction d'unités compactes de traitement d'eau d'une capacité de 1 000 m³ par heure, soit de 20 000 à 24 000 m³ par jour, du remplacement de six pompes, ainsi que de la pose de nouvelles conduites pour l'amélioration du captage et l'acheminement de l'eau à Mandroseza, et des travaux de réhabilitation et de modernisation des sites de captage d'eau.

Les responsables soulignent toutefois que ces interventions ne permettront pas, à elles seules, de résoudre totalement la crise de l'eau, mais constituent une étape essentielle vers une amélioration durable de la situation. Les travaux se poursuivent avec le remplacement des grandes conduites vétustes et endommagées, dans le cadre du projet Paaep.

En attendant l'achèvement de ces grands travaux, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et ses partenaires annoncent des mesures provisoires, notamment la distribution d'eau par bonbonnes et citernes.