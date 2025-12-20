Madagascar: Fête de la nativité - Ambohijatovo se pare des lumières de Noël

Le parc botanique d'Ambohijatovo retrouve ses couleurs féeriques à l'occasion de la fête de la Nativité et de fin d'année.

La Commune urbaine d'Antananarivo a décoré le jardin avec des lumières, des guirlandes et un arbre de Noël, créant ainsi un cadre magique pour les visiteurs. L'initiative, placée sous le thème « Noël d'Antananarivo », célèbre l'esprit de Noël dans la capitale.

Les nouvelles installations ont été inaugurées hier et le parc ouvrira ses portes au grand public dès ce soir, de 17 h à 22 h. Ces illuminations resteront en place jusqu'au 31 janvier, selon la CUA.

L'entrée est fixée à 1 000 ariary pour les adultes et 500 ariary pour les enfants. La CUA prépare également des décorations sur le parvis de l'hôtel de ville à Analakely.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Habitants et touristes pourront ainsi profiter des illuminations et de l'ambiance festive dans ces lieux emblématiques de la ville. Les Tananariviens attendent cet événement avec impatience, et de longues files d'attente sont à prévoir. Pour assurer le bon déroulement des visites, toutes les directions de la commune seront mobilisées sur place.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la commune de mettre en valeur les espaces publics et d'offrir aux citoyens des moments de convivialité et de fête à l'occasion des célébrations de fin d'année.