Madagascar: Fête de la nativité - Ambohijatovo se pare des lumières de Noël

20 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le parc botanique d'Ambohijatovo retrouve ses couleurs féeriques à l'occasion de la fête de la Nativité et de fin d'année.

La Commune urbaine d'Antananarivo a décoré le jardin avec des lumières, des guirlandes et un arbre de Noël, créant ainsi un cadre magique pour les visiteurs. L'initiative, placée sous le thème « Noël d'Antananarivo », célèbre l'esprit de Noël dans la capitale.

Les nouvelles installations ont été inaugurées hier et le parc ouvrira ses portes au grand public dès ce soir, de 17 h à 22 h. Ces illuminations resteront en place jusqu'au 31 janvier, selon la CUA.

L'entrée est fixée à 1 000 ariary pour les adultes et 500 ariary pour les enfants. La CUA prépare également des décorations sur le parvis de l'hôtel de ville à Analakely.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Habitants et touristes pourront ainsi profiter des illuminations et de l'ambiance festive dans ces lieux emblématiques de la ville. Les Tananariviens attendent cet événement avec impatience, et de longues files d'attente sont à prévoir. Pour assurer le bon déroulement des visites, toutes les directions de la commune seront mobilisées sur place.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la commune de mettre en valeur les espaces publics et d'offrir aux citoyens des moments de convivialité et de fête à l'occasion des célébrations de fin d'année.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.