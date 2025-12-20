Madagascar: Tournoi versus 2025 - Mitsinjo décroche la première place

Représentante de la région Analamanga, la slameuse Mitsinjo a remporté la première place du Tournoi Versus 2025 lors de la finale et de la proclamation des résultats, tenues le samedi 13 décembre à Antsirabe.

Au terme d'une compétition intense et particulièrement exigeante, Mahaimi-tsinjo Ny Voahary Rabenjarison, connue sous le nom de scène Mitsinjo, a décroché la première place du Tournoi Versus édition 2025. Représentante de la région Analamanga, elle a été sacrée lors de la finale et de la proclamation des résultats organisées le samedi 13 décembre à Antsirabe.

Cette victoire lui a valu un trophée ainsi qu'un prize money de 300 000 ariary. Le slameur Vtsk, arrivé en seconde position, est reparti avec le trophée de vice-champion et une récompense de 200 000 ariary.

Ce sacre revêt une dimension particulière pour Mitsinjo. Lors de l'édition 2024, elle avait déjà pris part au tournoi, mais son parcours s'était arrêté dès la phase de sélection, alors que Vtsk, représentant de Mahajanga, était le champion en titre. Cette année, la slameuse d'Analamanga a su transformer cette expérience passée en force, jusqu'à s'imposer au sommet de la compétition.

Si cette victoire est source de satisfaction, Mitsinjo souligne également la pression et la difficulté propres à cette compétition, qu'elle juge plus exigeant que d'autres compétitions.

Cette réussite nourrit désormais de nouvelles ambitions. L'artiste annonce plusieurs projets, entre spectacles à monter, livres à écrire et expériences artistiques à enrichir.