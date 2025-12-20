Madagascar: Ambatofotsy - Un chauffeur piégé dans son fourgon

Un grave accident corporel. Coincé derrière son volant, prisonnier du métal tordu, le conducteur d'un fourgon Mercedes Sprinter a vécu l'enfer hier vers 3 h du matin sur la RN7, à Ambatofotsy Atsimondrano.

Grièvement blessé, avec une fracture crânienne, il a été dégagé par des témoins avant d'être transporté d'urgence au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Son état reste critique. Son aide, également touché, a reçu des soins.

Le drame s'est produit lorsqu'un camion en direction d'Antananarivo est venu percuter de plein fouet le Sprinter qui roulait vers le sud. Selon les premiers éléments, le chauffeur du poids lourd aurait été victime d'un brusque assoupissement, perdant le contrôle de son véhicule. Le choc a écrasé le fourgon, piégeant le conducteur dans l'habitacle.

Les forces de la gendarmerie se sont immédiatement rendues sur place pour sécuriser la zone et réguler la circulation. Les véhicules accidentés ont ensuite été déplacés sur le bas-côté. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités de chacun.