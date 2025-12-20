Madagascar: Antsiranana - La ville en effervescence avec le premier paquebot de la saison

Le port d'Antsiranana a accueilli, jeudi, le premier paquebot de la saison des croisières 2025-2026 avec l'escale du géant Aida Stella, long de 250 mètres et transportant près de deux mille croisiéristes.

De bon matin, le paquebot Aida a fait une entrée spectaculaire dans la baie, occupant le long du quai du port d'Antsiranana pour offrir à ses passagers une journée d'exploration, de découvertes et d'émerveillement. Selon l'itinéraire de croisière, Antsiranana figure comme une escale majeure avant de poursuivre vers d'autres escales de la région, dont Nosy Be.Une grande partie du quartier Place Kabary, allant de la Place Musique jusqu'au portail du port, est bordée des voitures de toutes catégories (4x4, sprinter, starex, taxi-bajaj...). Ces dernières ont tenté de récupérer le maximum des passagers du navire Aida Stella.

Lors de cette escale d'une journée, généralement programmée entre 9h00 et 19h00, les croisiéristes ont l'occasion de découvrir les richesses naturelles, culturelles et historiques de la région; les sites emblématiques autour de la ville, visites des marchés locaux, rencontres avec les habitants, dégustation de spécialités ou encore exploration de la nature environnante... Sans parler de la baie d'Antsiranana, surnommée Diego-Suarez, qui séduit par ses paysages spectaculaires, ses plages immaculées, ses formations rocheuses impressionnantes et son climat tropical unique.

Bref, la présence de ces touristes fortunés a permis de mettre en valeur, en quelques heures seulement, les nombreux sites naturels et attraits touristiques de la région. Cette visite n'a pas été dissociée de la découverte de la culture malagasy, fortement appréciée par les visiteurs.

Événements majeurs

Cette escale contribue activement au développement du tourisme local et profite à l'ensemble des acteurs du secteur, notamment les artistes, les guides touristiques, les chauffeurs ainsi que les commerçants de diverses catégories.

« L'escale des paquebots de croisière constitue l'un des événements majeurs de la ville d'Antsiranana, en raison des retombées économiques qu'elle génère au profit de nombreux secteurs d'activité et de différentes catégories sociales», affirme Francis Befourouack, président de l'Office régional du tourisme d'Antsiranana.

Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de professionnalisme de certains acteurs informels impliqués dans l'accueil des visiteurs. C'est dans ce contexte que des réunions successives ont été organisées par les tours-opérateurs, en collaboration avec l'Office régional du tourisme d'Antsiranana, afin de garantir la propreté du port et de ses environs, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure de la zone portuaire.

Pour marquer officiellement le lancement de la saison des croisières, les organisateurs ont convié, dans l'après-midi, les autorités civiles et militaires à bord du navire. La délégation était conduite par le chef de région par intérim, Jafimanjo, et le préfet Lucien Mananjara.