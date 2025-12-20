Madagascar: Internet haut débit - La liaison backbone Toliara-Morondava effective

20 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Le backbone de la société Yas relie désormais plusieurs localités situées entre Toliara, dans la région Atsimo Andrefana, et Morondava, dans la région Menabe. Le ministre du Développement numérique, des Postes et Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, accompagné du directeur général de la société Yas, Benoît Janin, et de Hassan Jaber, directeur général d'Axian Télécom, ont été à Toliara jeudi dernier pour marquer l'événement dans les locaux de la société Yas.

Les travaux de mise en place de l'épine dorsale du réseau de télécommunications entre les deux régions ont duré neuf mois et ont mobilisé près de six mille employés. Vingt-et-une communes et cent dix-huit fokontany sont concernés par le backbone et sont maintenant connectés au réseau 4G et 4G+.

Par ailleurs, le ministre est venu inaugurer le hotspot Wi-Fi gratuit de l'université de Toliara à Maninday. « Internet n'est plus un produit de luxe, mais un outil réel pour le développement », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.