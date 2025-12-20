Madagascar: Internet haut débit - La liaison backbone Toliara-Morondava effective

Le backbone de la société Yas relie désormais plusieurs localités situées entre Toliara, dans la région Atsimo Andrefana, et Morondava, dans la région Menabe. Le ministre du Développement numérique, des Postes et Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, accompagné du directeur général de la société Yas, Benoît Janin, et de Hassan Jaber, directeur général d'Axian Télécom, ont été à Toliara jeudi dernier pour marquer l'événement dans les locaux de la société Yas.

Les travaux de mise en place de l'épine dorsale du réseau de télécommunications entre les deux régions ont duré neuf mois et ont mobilisé près de six mille employés. Vingt-et-une communes et cent dix-huit fokontany sont concernés par le backbone et sont maintenant connectés au réseau 4G et 4G+.

Par ailleurs, le ministre est venu inaugurer le hotspot Wi-Fi gratuit de l'université de Toliara à Maninday. « Internet n'est plus un produit de luxe, mais un outil réel pour le développement », a-t-il affirmé.