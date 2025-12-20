Madagascar: Atsimo Andrefana - Blocage total à l'office du tourisme de Toliara

C'est une salle clairsemée qui a accueilli l'auditeur mandaté par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), jeudi dernier.

Normalement, près de soixante-dix personnes, constituant l'ensemble des opérateurs touristiques de la région Atsimo Andrefana, étaient attendues. Les opérateurs ne sont pas venus, car il s'agit d'un énième appel de la direction de l'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU), qui ne respecte pas les normes, selon les explications de la dizaine de personnes présentes.

Depuis le mois de juillet, la situation est bloquée, le PCA de l'office étant mis en cause pour un manquement à ses responsabilités. Des audits ont été demandés, mais les éléments à auditer ne sont ni complets ni conformes à la comptabilité générale.

L'auditeur venu de la capitale est ainsi reparti sans pouvoir mener sa mission, son rapport à l'ONTM faisant état de l'absence de matière exploitable parmi les 433 fichiers Excel transmis par le directeur de l'ORTU. « Ils ne sont ni nommés, ni signés avec un procès-verbal, ni présentés sous forme PDF », a conclu l'auditeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ni le PCA ni le directeur exécutif n'ont été présents pour apporter des explications. La mise en place d'un comité collégial pour l'organisation des élections du membre du CA est attendue... bientôt.