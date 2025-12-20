Madagascar: Atsimo Andrefana - Blocage total à l'office du tourisme de Toliara

20 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

C'est une salle clairsemée qui a accueilli l'auditeur mandaté par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), jeudi dernier.

Normalement, près de soixante-dix personnes, constituant l'ensemble des opérateurs touristiques de la région Atsimo Andrefana, étaient attendues. Les opérateurs ne sont pas venus, car il s'agit d'un énième appel de la direction de l'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU), qui ne respecte pas les normes, selon les explications de la dizaine de personnes présentes.

Depuis le mois de juillet, la situation est bloquée, le PCA de l'office étant mis en cause pour un manquement à ses responsabilités. Des audits ont été demandés, mais les éléments à auditer ne sont ni complets ni conformes à la comptabilité générale.

L'auditeur venu de la capitale est ainsi reparti sans pouvoir mener sa mission, son rapport à l'ONTM faisant état de l'absence de matière exploitable parmi les 433 fichiers Excel transmis par le directeur de l'ORTU. « Ils ne sont ni nommés, ni signés avec un procès-verbal, ni présentés sous forme PDF », a conclu l'auditeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ni le PCA ni le directeur exécutif n'ont été présents pour apporter des explications. La mise en place d'un comité collégial pour l'organisation des élections du membre du CA est attendue... bientôt.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.