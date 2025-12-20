Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Le pouvoir actuel n'a pas l'intention de mettre en place une longue transition »

20 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le mot a été lâché par Siteny Randrianasoloniaiko dans son discours de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, principalement consacrée à l'adoption de la loi de finances (LFI), notamment la LFI 2026.

Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que « le budget prévoit l'organisation des élections l'année prochaine ». Il a également déclaré que « le pouvoir actuellement en place n'a pas l'intention de placer le pays dans une longue période de transition ». Pour la première fois, « des amendements ont été apportés à la loi de finances », a-t-il déclaré.

LFI 2026

Cette session ordinaire, qui a duré deux mois, « s'est déroulée dans le respect des règles et des principes démocratiques ». Les députés ont travaillé « dans l'intérêt du peuple malgache et des intérêts supérieurs du pays ». Il a été indiqué que « huit projets de loi sur les douze déposés par le gouvernement ont été adoptés », qu'« une proposition de loi sur trois présentées par les députés a été validée », ainsi que « deux résolutions, dont celle relative à la JIRAMA ». Concernant le contrôle parlementaire, il a été précisé que « sept commissions d'enquête parlementaire ont été mises en place » afin d'examiner la gestion de plusieurs entreprises et projets nationaux, notamment la JIRAMA, Air Madagascar, QMM, Ambatovy, Base Toliara, RCE, ainsi que « la gestion des fonds relevant de la Présidence de la République ». L'examen de la LFI 2026 a été présenté comme « un point central de cette session », marqué par « de nombreux amendements », contrairement aux années précédentes.

Orientations budgétaires

S'agissant des orientations budgétaires, il a été annoncé que « les priorités ont été réorientées vers les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation et des affaires sociales ». Des décisions ont également été prises concernant « la réduction et la suppression de certains impôts sur les produits de première nécessité », notamment le riz, le carburant et les intrants agricoles. Il a aussi été indiqué que « le renforcement de la décentralisation et de l'autonomie financière des collectivités territoriales, en particulier les communes, a été pris en compte ». Enfin, il a été annoncé qu'« une augmentation des salaires des fonctionnaires est prévue pour l'année à venir », avec « une attention particulière accordée aux enseignants ».

Élection

L'examen du budget 2026 montre également que « les élections prévues l'année prochaine sont déjà prises en compte ». Cela confirme, selon ses propos, que « le régime actuel n'envisage pas de maintenir le pays dans une transition prolongée ». Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il a été rappelé que « plusieurs ministres ont été convoqués à l'Assemblée nationale », et que « des rencontres avec le gouvernement, des ambassadeurs, des organisations internationales et des ONG ont été organisées », a-t-il conclu.

