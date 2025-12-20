Madagascar: Douane - Location de scanners de 7 à 10 millions d'euros par an

L'affaire des scanners de la douane continue de nourrir les débats dans le milieu économique, notamment depuis l'article paru récemment dans Africa Intelligence.

Un scandale qui n'en est apparemment pas un, puisque cette histoire des scanners n'est pas un dossier secret et encore moins un fait nouveau

100 à 150 millions d'euros

Tout le monde sait en effet que pendant plus de 15ans, la gestion des scanners avait été confiée par l'Etat à GasyNet, société détenue à une écrasante majorité par la multinationale suisse Société Générale de Surveillance (SGS). Dans le cadre de cette opération, GasyNet avait mis en place 3 scanners d'une valeur de 2 millions d'euros chacun qui étaient loués aux douanes pour un montant variant entre 7 et 10 millions d'euros par année; en fonction du volume des importations et non des containers scannés. En somme, en 15 ans GasyNet aurait encaissé plus entre 100 et 150 millions d'euros au total, de source auprès de la Douane. Soit plus de 15 et 20 fois l'investissement initial.

Derrière cette location était abrité un contrat d'achat entre GasyNet et la SGS qui recevait la quasi totalité des sommes facturées. En plus des montants payés par les douanes à GasyNet, ces dernières versaient encore des sommes énormes à TekNet pour assurer l'entretien des machines. Il semblerait d'ailleurs que ce soit TeKnet qui garde la responsabilité de la maintenance de certains de ces scanners, en agissant comme sous traitants de l'équipementier.

Sabotage ou négligence

Dans le milieu douanier, l'on ne maque d'ailleurs pas de se poser la question selon laquelle, les pannes ne seraient pas les résultats d'un sabotage ou la négligence des précédents partenaires à réaliser les « upgrade » des équipements. Le gouvernement malgache a confié la gestion des scanners à la société Britcom, reconnue par l'équipementier lui même et pour la mise en service de 6 scanners nouvelle génération, et non plus, seulement 3 qui, par ailleurs étaient devenus obsolètes car le consortium GasyNet/TeKNet/SGS n'aurait jamais réalisé d'upgrade des scanners ni de leurs systèmes d'exploitation.

Dans le cadre du nouvel accord le gouvernement verse moins de la moitié de ce qui aurait été payé à GasyNet/SGS . Ce montant renégocié pour lequel TekNet et GasyNet ne pouvaient ou ne voulaient s'aligner incluait en plus l'intégralité des opérations de service après vente et de maintenance. On parle de plus de 4 millions d'euros économisés par an. « Est-ce qu'un retour en arrière est la bonne option » s'interroge-t-on dans le milieu, en faisant remarquer la prise en main des scanners par Britcom a mis fin de fait à un transfert important d'argent de Madagascar entre les mains de la multinationale suisse.