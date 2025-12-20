Madagascar: Rebranding - Kentia Holding devient Groupe Kentia SA

Kentia Holding, l'entreprise spécialiste en solutions PME évolue et change de nom. Elle s'appelle désormais Groupe Kentia et apporte une importante restructuration et une gouvernance renforcée. « Le Groupe Kentia SA poursuit une dynamique de transformation et de professionnalisation visant à renforcer la qualité de ses services, la clarté de son positionnement et son impact sur l'écosystème des entreprises », a-t-on expliqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège du groupe, avant-hier. Il s'agit d'une « évolution qui repose sur une gouvernance consolidée, une clarification des métiers, des avancées technologiques structurantes et partenariats stratégiques. »

Notons que le groupe Kentia qui comporte, par ailleurs, Kentia-RH SA dispose d'un portefeuille de 575 entreprises clientes en 2025 et gère 188 employés. Le groupe emploie directement 44 personnes.