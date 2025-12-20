Madagascar: Rebranding - Kentia Holding devient Groupe Kentia SA

20 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

Kentia Holding, l'entreprise spécialiste en solutions PME évolue et change de nom. Elle s'appelle désormais Groupe Kentia et apporte une importante restructuration et une gouvernance renforcée. « Le Groupe Kentia SA poursuit une dynamique de transformation et de professionnalisation visant à renforcer la qualité de ses services, la clarté de son positionnement et son impact sur l'écosystème des entreprises », a-t-on expliqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège du groupe, avant-hier. Il s'agit d'une « évolution qui repose sur une gouvernance consolidée, une clarification des métiers, des avancées technologiques structurantes et partenariats stratégiques. »

Notons que le groupe Kentia qui comporte, par ailleurs, Kentia-RH SA dispose d'un portefeuille de 575 entreprises clientes en 2025 et gère 188 employés. Le groupe emploie directement 44 personnes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.