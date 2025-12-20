Alors que les cyclones, les inondations et les sécheresses frappent Madagascar avec une fréquence et une intensité croissantes, les autorités misent sur un levier souvent invisible mais crucial : la communication.

Madagascar figure parmi les pays les plus exposés aux aléas naturels dans l'océan Indien. Ces dernières années, la succession de cyclones, d'inondations et d'épisodes climatiques extrêmes a mis en évidence les limites des dispositifs classiques de gestion de crise. Dans ce contexte, la communication n'est plus perçue comme un simple outil d'accompagnement, mais comme un pilier stratégique à part entière. C'est ce constat qui a été avancé lors d'un atelier national organisé du 16 au 18 décembre 2025.

Réunissant institutions, partenaires et acteurs de terrain, l'événement, porté par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) avec l'appui de la Commission de l'océan Indien, a permis d'actualiser la Stratégie nationale de communication multi-risques et multi-aléas, un outil clé pour mieux anticiper et gérer les catastrophes.

Concrètement, cette stratégie repose sur « une approche intégrée, capable de prendre en compte la diversité des menaces et des territoires ». Il ne s'agit ainsi plus de communiquer uniquement en réaction à une catastrophe, mais « d'anticiper, d'harmoniser les messages et d'adapter les canaux aux réalités locales ». Tel est l'enjeu de cette mise à jour stratégique portée par le BNGRC, avec le soutien de la Commission de l'océan Indien.

Perspectives

Dans leur démarche, les initiateurs de la mise à jour de cette stratégie entendent tirer les leçons des crises passées, afin de « renforcer la coordination entre les nombreux acteurs impliqués, tels que les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les ONG et les relais communautaires ».

À travers le réseau IFANDRAY, plateforme nationale de référence en communication de gestion des risques, l'objectif est d'éviter les messages contradictoires et de garantir une information claire, fiable et accessible jusqu'aux communautés les plus exposées. La stratégie révisée devra également intégrer les actions anticipatoires et les systèmes d'alerte précoce, dans le but de réduire les pertes humaines et matérielles. Une feuille de route sur cinq ans, un plan de communication opérationnel ainsi qu'un mécanisme de suivi sont ainsi attendus.