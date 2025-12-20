Madagascar: Fêtes de fin d'année - Les prix des volailles s'envolent

À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, les marchés de volailles affichent des prix stables par rapport à l'année dernière. Pourtant, malgré cette stabilité, les clients se font rares, freinés par un pouvoir d'achat en berne.

Les dindes, traditionnellement réservées aux grandes tablées festives, se vendent entre 90 000 et 350 000 ariary. Les oies, quant à elles, oscillent entre 90 000 et 160 000 ariary. Ces prix, inchangés depuis l'an passé, demeurent toutefois élevés pour de nombreux foyers. Le "poulet gasy" reste une valeur sûre des repas familiaux. Il s'achète actuellement entre 25 000 et 35 000 ariary, pouvant atteindre 50 000 ariary pour les plus gros spécimens. Bien que plus abordable que la dinde ou l'oie, il n'échappe pas aux contraintes budgétaires des ménages.

Si les prix n'ont pas évolué, la fréquentation des marchés a, en revanche, nettement diminué. Les vendeurs constatent une baisse de la demande, conséquence directe de la fragilisation du pouvoir d'achat. Les consommateurs hésitent à investir dans des volailles coûteuses, même en période de fête. Face à cette situation, certains ménages se tournent vers des viandes jugées plus accessibles : porc, boeuf, poulet de chair ou encore saucisses.

Souvent moins onéreux et plus faciles à préparer, ces produits deviennent des alternatives privilégiées pour célébrer les fêtes sans alourdir excessivement les dépenses. Cet équilibre entre tradition et contraintes économiques illustre les défis auxquels sont confrontées les familles malgaches en cette fin d'année : préserver la convivialité des repas festifs tout en composant avec un budget de plus en plus serré.