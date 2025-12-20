Madagascar: Enseignement supérieur - L'ESTIIM' célèbre sa 20è promotion

20 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'université privée ESTIIM' vient de présenter sa 20e promotion baptisée « Taratra », composée de 100 étudiants fraîchement diplômés.

Cette sortie coïncide avec le 25e anniversaire de l'établissement, qui s'apprête à célébrer un quart de siècle d'enseignement supérieur. Les nouveaux diplômés ont suivi des parcours variés allant du droit aux sciences politiques et diplomatie, en passant par le tourisme, la gestion, l'informatique, la communication et autres disciplines, avec des formations sanctionnées jusqu'au niveau Master.

Le président honoraire de la FJKM, Dr Andriamahazosoa Irako Ammi, a été choisi par les étudiants comme parrain de cette promotion. Fidèle à son rôle de « père spirituel », il a tenu à apporter un soutien moral à chacun d'eux avant la cérémonie officielle de remise des diplômes. « À l'ESTIIM', nous ne transmettons pas seulement des connaissances, nous formons aussi sur le plan éducatif », a souligné le Directeur Général de l'établissement, Andrianadison.

Ce dernier a également indiqué que de nombreux étudiants malgaches résidant à l'étranger suivent les cours à distance proposés par l'université, notamment depuis le Canada, la France, la Chine et plusieurs pays africains.

