Madagascar: Ivokolo Analakely - Célébration en fanfare du patrimoine culturel malgache avant Noël

La capitale accueillera, le mardi 23 décembre 2025 un grand événement culturel dédié au vakodrazana au centre culturel Ivokolo Analakely.

Cette manifestation est organisée par le ministère de la Communication et de la Culture en collaboration avec l'Office National des Arts et de la Culture (OFNAC) et la plateforme des « mpanao vakodrazana ». Gracieusement ouvert au public, ce rendez-vous vise à valoriser les expressions culturelles traditionnelles malgaches tout en sensibilisant à leur transmission et à leur préservation.

Au programme de cette journée, des échanges et conférences qui abordent la place de la danse « vakodrazana » dans la société malgache contemporaine, son rayonnement au-delà des frontières, sans oublier son rôle dans l'éducation et le développement ainsi que le rôle des partenariats dans la promotion, la sauvegarde et la transmission des arts traditionnels.

L'événement accordera également une place importante à la valorisation du patrimoine vestimentaire à travers une présentation de costumes et de coiffures traditionnels issus des différentes régions du pays. L'après-midi sera animée par des spectacles de danse et de musique traditionnelle interprétés par des troupes professionnelles, offrant au public une immersion dans la diversité culturelle nationale.

Les organisateurs s'adressent particulièrement aux élèves, étudiants et aux éducateurs, soulignant le rôle central de la culture dans la construction de l'identité et de la cohésion sociale. À travers cet événement, les acteurs culturels entendent rappeler que le « vako-drazana » demeure un pilier essentiel de l'héritage et de l'avenir culturel de Madagascar.