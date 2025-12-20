Afrique: Exposition « Au pays des sept rivières » - Immersion photographique au coeur des sociétés paysannes du Sud-Est

Dès ce jour, le Musée de la Photo ouvre ses jardins à une nouvelle exposition, sensible et réfléchie : « Au pays des sept rivières ». Il s'agit d'une sélection de photographies signées Philippe Beaujard, qui est historien et anthropologue. Plus qu'un simple ensemble de photographies, la série restitue la longue immersion du chercheur auprès de trois communautés paysannes du Sud-Est malgache -- les Tañala du mont Ikongo, les Antambahoaka de la région de Mananjary et les Antemoro de la vallée du Matatàña -- et dessine le portrait d'un territoire traversé par la mémoire, les rites et les liens sociaux.

Réalisées au fil d'un itinéraire qui a duré 25 ans, de 1970 à 1995, ces photographies témoignent d'une proximité rare entre le photographe et ses hôtes.

L'exposition fonctionne aussi comme un hommage. Les tirages rassemblés établissent un dialogue entre observation scientifique et empathie humaine, montrant comment la photographie a servi à l'auteur pour approfondir sa compréhension des communautés qu'il a côtoyées. La visite de cette exposition constitue une invitation à écouter les traces laissées par les personnes photographiées et à mesurer la permanence -- parfois fragile -- des pratiques locales face aux changements.

« Au pays des sept rivières » offre ainsi une belle occasion de découvrir, en cette fin d'année, un pan important du patrimoine culturel et anthropologique malgache, rendu visible par le regard exigeant d'un historien-photographe.