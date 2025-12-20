Madagascar: Chez PaPa Isoraka - Lyrikal Jill dévoile son quatrième opus

Chez Papa Isoraka abrite une grand-messe de rap ce jour. L'affiche est alléchante car Lyrikal Jill ainsi que des poètes de rue comme Fab's Brownz, Printsy, Double G, Skariota, Ralmo et le collectif Rap'na Gents livreront un sacré showcase.

Le jongleur de mots est venu enflammer la piste avec ses rimes percutantes. Les apôtres du hip hop sont déjà impatients. Njila par exemple, « cela fait des lustres que j'ai assisté au live de monsieur Lyrikal Jill. Je ne raterai surtout pas ce moment ». Quant aux invités, il a fait un bon choix puisque la nouvelle école et les old school vont être sur les mêmes planches. « Ce sont des bêtes de scène », a affirmé un inconditionnel du rap syga... Ce live sera également une occasion pour interpréter son quatrième opus : Jill's Eparse, jeu de mots inspiré des îles éparses, ces territoires malgaches accaparés par l'Hexagone. « Cet album est multithématique. Je parle de la société, j'encourage les jeunes, de la lutte contre les dirigeants sanguinaires d'où vient le titre Jill's Eparse. J'ai aussi dédié une chanson à maman », a expliqué le rappeur. Bref, tout est sur la jaquette.

Papa Jill a toujours été là et ce pendant plus de 20 ans, il n'a jamais joué la girouette. Il a maintenu sa direction, sa conviction. Le rap a été pour lui un moyen idoine pour véhiculer des messages poignants. Par ailleurs, le manitou s'alignera avec Mainty Fanah et Kofal pour une session freestyle afin de démontrer au public que sa gorge est un véritable sac à paroles et de punchlines. Sûrement, des têtes et des corps trembleront comme s'ils étaient habités par l'âme des rappeurs défunts.