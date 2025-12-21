Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 décembre 2025

revue de presse

CAN tous les 4 ans et Ligue des nations : l'annonce choc de la CAF

À la veille du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, Patrice Motsepe a lâché une véritable bombe médiatique. Le président de la CAF a annoncé une réforme structurelle profonde : dès 2028, la Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera plus que tous les quatre ans, laissant place à une nouvelle compétition, la Ligue des nations africaine.

C'est un séisme dont les répliques vont se faire sentir bien au-delà des frontières du continent. Alors que le Maroc s'apprête à célébrer la grand-messe du football africain, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe a profité de l'exposition médiatique pour dessiner le futur du football de demain. L'objectif affiché ? Aligner le calendrier africain sur les standards internationaux et optimiser la valeur commerciale et sportive des compétitions. [Source Sport News Africa]

Hôpital militaire de Rabat : succès de quatre opérations par robot

L’Hôpital militaire Mohammed V de Rabat annonce avoir réalisé avec succès quatre interventions de pointe. Ces opérations délicates concernent l’ablation de tumeurs au niveau des reins et de la prostate, en utilisant les dernières technologies de chirurgie robotique.

Les interventions de haute précision réalisées à l’Hôpital militaire Mohammed V s’inscrivent dans le cadre de la vision royale visant la modernisation continue de l’offre de soins national et le renforcement des capacités des services de Santé militaires, indique-ton auprès de cet établissement.

« Aujourd’hui, nous avons réussi à réaliser quatre opérations chirurgicales délicates pour retirer des tumeurs au niveau des reins et de la prostate, en utilisant les dernières technologies de chirurgie robotique, qui ont été, toutes, couronnées de succès », a dit à la presse le Médecin Colonel-major et chef de pôle reins Urologie de l’Hôpital Mohammed V, Ameur Ahmed. [Source Apanews]

Nigeria : Abuja célèbre le son de la paix et de l'unité à travers son Festival de Reggae

Alors que le reste du monde se prépare à la période des fêtes de fin d'année, les fans de reggae et les artistes se sont réunis à Abuja, au Nigeria, pour célébrer le festival Reggae 2025.

Avec son rythme et ses rythmes caractéristiques, ce genre musical a largement dépassé ses origines caribéennes pour devenir un phénomène mondial qui transcende les frontières culturelles et géographiques.

Christman, artiste reggae, explique que la musique reggae est utilisée pour prêcher l'amour, la paix, l'unité et l'humanité. [Source Africanews]

Afrique : la CEMAC vise 3,4% de croissance en 2026

La CEMAC prévoit une croissance économique de 3,4% en 2026, stimulée par le secteur non pétrolier, notamment l’agriculture et les travaux publics. Selon la Banque mondiale et la FAO, la productivité agricole progresse modestement, avec des taux de 2 % à 4 %.

Cette dynamique bénéficie de politiques de diversification, de la mise en œuvre de projets d’import-substitution et d’investissements dans les infrastructures, notamment énergétiques. Des croissances positives sont attendues dans plusieurs pays, comme le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad, sous réserve de la concrétisation de ces investissements. [Source Africa 24]

RDC : l’ONU accorde une année de plus à la MONUSCO

L’ONU prolonge jusqu’en décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en RDC, chargée de stabiliser l’Est congolais face à la reprise des violences.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tranché. Ce vendredi 19 décembre 2025, les quinze membres de l’organe exécutif de l’ONU ont voté à l’unanimité le renouvellement du mandat de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Désormais prolongée jusqu’au 20 décembre 2026, la force onusienne se voit confier la lourde tâche de stabiliser un Est congolais en proie à une recrudescence de violence, tout en naviguant entre les exigences diplomatiques contradictoires des grandes puissances mondiales. [Source Afrik.com]

La justice égyptienne autorise le célèbre militant Alaa Abd El-Fattah à voyager à l’étranger

Après des années de détention et de restrictions, Alaa Abd El-Fattah pourra rejoindre sa famille au Royaume-Uni et recevoir le prix Magnitsky aux côtés de sa mère.

La justice égyptienne a levé une interdiction de voyage frappant le célèbre militant égypto-britannique des droits humains Alaa Abd El-Fattah, a dit son avocat à l’Agence France-Presse (AFP), samedi 20 décembre. Figure emblématique du soulèvement de 2011 contre le pouvoir du président Hosni Moubarak en Egypte, Alaa Abdel-Fattah, 44 ans, a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. [Source Le Monde Afrique]

Togo - La ville aux sept collines en fête pour la 10ᵉ foire commerciale

Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, organise jusqu’au 31 décembre la Foire commerciale des 7 collines

Depuis 10 ans, cet évènement commercial met en lumière le dynamisme économique local et offre une plateforme d’échanges aux opérateurs économiques de la région et d’ailleurs.

Produits agricoles, objets d’art, créations artisanales, innovations locales… Les stands rivalisent d’ingéniosité et attirent chaque jour une foule curieuse, venue découvrir, acheter et échanger. La foire est à la fois un espace commercial, un lieu de découvertes et un moment de convivialité. [Source Togonews]

Madagascar : soulagement à île de Sakatia, à Nosy Be, après le retrait d’un projet foncier polémique

Le nouveau régime malgache a annoncé le retrait du projet foncier à l’île de Sakatia, à Nosy Be, au cœur des tensions foncières que le nouveau régime entreprend de calmer. Alors qu’une partie de l’île avait été classée réserve foncière touristique depuis les années 2000, elle avait été attribuée à une société jusque-là inconnue, Green Mada Land, pour un projet hôtelier. Alors que l’ancien président serait derrière la société, les habitants fêtent la suspension du projet. Des zones d’ombre subsistent.

Il y a quelques mois, le média malgache Kolo TV a finalement révélé que les dirigeants de ce groupe n’étaient autres que le président Andry Rajoelina, son Premier ministre Christian Ntsay et l’homme d'affaires véreux Mamy Ravatomanga. [Source RFI]

Gabon : Libreville hôte de la 1ere édition du Forum des créateurs d’avenir !

Libreville accueille la première édition du Forum des créateurs d’avenir (FCA),à la chambre de commerce de Libreville. Ouverte dès ce vendredi 19 décembre, cette première édition est placée sous le thème « Démystifier l’entrepreneuriat ». Cette rencontre est un carrefour où entrepreneurs locaux, investisseurs, acteurs publics,diaspora et biens d’autres pourront apprendre et partager des connaissances sur l’entrepreneuriat.

Organisée par O’kom Consulting en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’investissement (ANPI-Gabon), le Forum des créateurs d’avenir est un événement clé pour l’écosystème entrepreneurial gabonais. En réunissant les acteurs nationaux et ceux de la diaspora, l’objectif de cette rencontre est de « définir et de mettre en œuvre des projets concrets et des solutions partagées afin de construire un avenir prospère et inclusif pour le Gabon.»soulignent les organisateurs. [Source GabonMediaTime]

Putsch manqué au Bénin : l’ancien ministre Candide Azannaï placé sous mandat de dépôt

L’ancien ministre béninois de la Défense est notamment poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État déjouée début décembre.

Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’espoir (RE), avait été interpellé la semaine dernière au siège de sa formation politique à Cotonou. Il a finalement été placé sous mandat de dépôt ce samedi matin à l’issue de plusieurs heures d’audition devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). [Source Jeune Afrique]