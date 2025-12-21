Guinée: Des milliers de travailleurs du méga-projet minier de Simandou se retrouvent sans emploi

En Guinée, la démobilisation des travailleurs du projet Simandou s'accentue. Ce chantier pharaonique, qui comprend la plus grande mine de fer d'Afrique, une voie ferrée de plusieurs centaines de kilomètres et un port minéralier, avait atteint un pic d'environ 60 000 emplois lors des deux dernières années. Plus d'un mois après l'inauguration du mégaprojet, le 11 novembre 2025, des milliers de Guinéens se retrouvent aujourd'hui sans emploi.

En Guinée, c'est une démobilisation « classique » d'après construction, mais le projet est tel que les chiffres impressionnent. Du côté de Rio Tinto, la compagnie minière anglo-australienne impliquée dans Simandou, environ 5 000 travailleurs ont été « libérés » de manière échelonnée. « C'est deux fois moins que ce qui était prévu », indique une source.

Une réévaluation des risques aurait conduit à une modification du plan de départ, avec le report de certaines livraisons de chantiers. C'est notamment le cas du port minéralier de Morebayah, dans le sud-est de la Guinée maritime, où aucune démobilisation n'est prévue avant décembre 2026 chez Rio Tinto.

Cette révision serait également liée à un « alignement stratégique » avec le gouvernement, avec, en ligne de mire, l'élection présidentielle du 28 décembre.

Du côté de Winning Consortium Simandou (WCS), le conglomérat sino-singapourien engagé dans le projet, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Toutefois des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi depuis le mois de juin. Leur portion du port minéralier est maintenant achevée, tout comme les voies ferrées.

C'est le long de cette ligne ferroviaire que travaillaient près de 10 000 ouvriers, principalement basés dans la région de Faranah. Ils étaient chargés de creuser un important tunnel dans la montagne et de construire plusieurs ponts. Ces ouvriers ont terminé leur contrat et se retrouvent sans emploi, selon des sources sur place.

