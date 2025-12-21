Afrique: Environnement - Des ONGs dénoncent le parrainage de TotalEnergies à la CAN 2025

À la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue le 21 décembre au Maroc, plusieurs ONG de défense de l'environnement taclent TotalEnergies, sponsor principal de la compétition. Après une première vidéo satirique diffusée cette semaine en anglais - mettant en scène le comédien britannique Jolyon Rubinstein, aux côtés de l'humoriste zimbabwéen Munashe Chirisa - une seconde vidéo a été publiée vendredi 19 décembre par le collectif sénégalais Journal Rappé.

À travers l'humour et le rap engagé, les militants dénoncent dans leur titre Global Energies ce qu'ils considèrent comme l'hypocrisie et le greenwashing du groupe pétrolier, l'une des entreprises les plus polluantes au monde, engagée dans plusieurs projets controversés en Afrique. Un continent pourtant particulièrement exposé aux effets du changement climatique.

Pour Greenpeace Afrique, le choix de TotalEnergies comme sponsor de la CAN est « une gifle pour les Africains alors que nous payons le prix de la crise climatique ». Sherelee Odayar, militante au sein de l'ONG, explique : « Les catastrophes météorologiques sont de plus en plus nombreuses en Afrique ces dix dernières années. Les gens perdent leur vie, leur maison, leur gagne-pain, à cause de ces catastrophes liées à la crise climatique et aux énergies fossiles. Total se présente tout le temps comme une entreprise durable mais ils continuent à développer des projets de gaz ou de pétrole ».

Présent en Afrique depuis plus de 90 ans, le groupe y a réalisé 19 % de sa production mondiale d'hydrocarbures en 2023. « L'Afrique a été pillée de ses ressources pendant la colonisation et ils mènent une forme de néocolonisation en pompant encore nos ressources. On ne voit pas la croissance économique qu'ils promettent. Ils ne sont là que pour leurs profits et ceux de l'élite », dénonce la militante.

Interdire le parrainage

Les ONG demandent à la Confédération africaine de football d'interdire le parrainage de TotalEnergies, à l'image de ce qui a été fait pour l'industrie du tabac lors de grands événements sportifs internationaux.

Contactée par RFI, TotalEnergies récuse toute accusation de greenwashing. Le groupe rappelle qu'il emploie « 10 000 femmes et hommes dans plus de 40 pays africains », affirmant que le continent fait « partie de l'ADN de TotalEnergies ».

L'entreprise indique viser 13 % d'énergies renouvelables dans sa production d'ici 2030, tout en défendant une approche qu'elle qualifie d'« équilibrée » entre renouvelables, pétrole et gaz, compte tenu des besoins du marché.

Pour rappel, en juin 2023, six ONG et vingt-six plaignants ont assigné TotalEnergies pour engager la responsabilité de la multinationale et obtenir des réparations dans le cadre des expropriations et des manquements aux droits humains autour du grand projet pétrolier de la firme en Ouganda et en Tanzanie.

