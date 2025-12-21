Afrique de l'Ouest: Législatives 2025 en Côte d'Ivoire - A Marcory, le PDCI-RDA appelle à un sursaut de ses militants

En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives a officiellement démarré vendredi 19 décembre au matin. Dans une semaine, les Ivoiriens seront appelés à élire leurs 255 députés. Dans ce contexte, le PDCI-RDA, principal parti d'opposition, présente 163 candidats et cherche à remobiliser ses électeurs pour conserver ses sièges face au RHDP du président Alassane Ouattara. Illustration à Abidjan, dans la commune de Marcory, lors d'un meeting du député sortant Aby Akrobou Raoul Modeste.

En Côte d'Ivoire, micro en main, l'élu de Marcory, au sud de la capitale, résume l'enjeu pour le PDCI. « Le RHDP a aujourd'hui le pouvoir exécutif. Il est important que le PDCI-RDA ait des députés en grand nombre. Il faut que le PDCI-RDA et les partis d'opposition aient une minorité de blocage ».

Parmi les quelques centaines de présents, Eric, portant un polo vert à l'effigie du chef du parti Tidjane Thiam. Pour lui, ces législatives permettent de tourner la page. « On aura l'occasion de savoir ce que la population veut réellement, ce que chacun vaut sur le plan politique », estime-t-il.

Un RHDP bien implanté à Marcory

Lors de la présidentielle, Alassane Ouattara a obtenu près de 90 % des voix à Marcory. Le candidat du RHDP, Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts et député sortant d'Attécoubé, avait déjà été candidat à Marcory lors des municipales de 2023, alors battu par Aby Akrobou Raoul Modeste, par plus de 4 000 voix d'écart.

D'autres opposants sont venus apporter leur soutien. « On a accepté de le soutenir parce qu'il faut s'unir. Si on va en rangs dispersés, on ne peut pas gagner », précise Lucie, militante du FPI.

Pour sa part, Aby Akrobou Raoul Modeste souhaite une mobilisation des militants. « Les militants vont se réveiller, je pense qu'il va y avoir un sursaut. Comme nous sommes le PDCI-RDA et que jamais nous n'avons boycotté une élection législative... nous revenons pour participer pour dire aux Ivoiriens que nous sommes là ».

Autre enjeu à Marcory, la participation. En 2021, à peine un électeur sur cinq avait voté.

