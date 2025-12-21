Guinée Bissau: Une délégation d'évêques rend visite à quatre opposants détenus depuis le coup d'État

20 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Une délégation de l'Église catholique a rendu visite jeudi 18 décembre à quatre hommes politiques détenus depuis le 26 novembre, avec l'autorisation des autorités de transition. Cette initiative a été qualifiée d'« humanitaire et solidaire », dans un contexte où les familles et les avocats sont toujours empêchés de contacter les prisonniers.

À Bissau, une délégation d'évêques a rendu visite à quatre opposants emprisonnés, dont l'ex-Premier ministre bissau-guinéen Domingos Simoes Pereira. Ils sont en détention depuis le 26 novembre dernier, date du coup d'État qui est intervenu après les élections du 23 novembre. Les autres prisonniers n'ont pas pu être visités, sans qu'aucune explication ne soit fournie quant à cette restriction, ce qui alimente les doutes et les appréhensions quant à la situation de l'ensemble des détenus.

Les ecclésiastiques avaient demandé aux autorités militaires de transition leur libération dans un premier courrier, sans succès, avant de demander à pouvoir les voir pour s'assurer de leur bonne santé. Dom Victor Luis Quematcha, évêque de Bafata, faisait partie de la délégation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nous avons fait la demande d'une visite à ces prisonniers pour pouvoir tranquilliser un peu les familles ainsi que la population, pour savoir dans quel état se trouvent ces prisonniers. Nous avons pu voir seulement quatre prisonniers. Nous avons trouvé deux qui sont un peu affaiblis physiquement, et je pense que c'est compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais physiquement, ils sont bien, ils ont maigri un peu, mais pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr que, bon, ils n'ont pas été torturés, ils n'ont pas été maltraités, on n'a rien vu des séquelles d'une torture ou quoi que ce soit. Et après avoir effectué la visite, nous avons adressé une nouvelle lettre en demandant leur libération, au moins pour qu'ils puissent célébrer la Noël et le Nouvel An avec la famille.

00:57 «Après avoir effectué la visite, nous avons adressé une nouvelle lettre en demandant leur libération», indique Dom Víctor Luís Quematcha, évêque de Bafata

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.