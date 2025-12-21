Sénégal: Sud du Sénégal - Le président Bassirou Diomaye Faye en tournée économique en Casamance

Au Sénégal, six mois après sa première tournée économique dans le nord du pays, le président Bassirou Diomaye Faye se rend en Casamance, dans le sud, du samedi 20 au jeudi 25 décembre.

Cette visite de cinq jours vise à évaluer l'état d'avancement du « plan Diomaye pour la Casamance » (PDC), un programme d'envergure doté de plus de 53 milliards de francs CFA, soit près de 81 millions d'euros. Une tournée à caractère économique qui intervient dans un contexte marqué par un épisode de pseudo-tension politique entre le chef de l'État et son Premier ministre Ousmane Sonko, originaire de la région.

Près de 86 millions d'euros, c'est le montant total des programmes concernés par le PDC au Sénégal. « Un plan exécuté à 46 % », selon le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, interrogé par le quotidien national Le Soleil, à la veille de la visite du président dans la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette tournée à caractère économique pourrait aussi avoir des répercussions sur le plan politique. La Casamance est le fief du Premier ministre Ousmane Sonko, et l'un des objectifs de ce déplacement est de faire taire les rumeurs d'un différend entre les deux têtes de l'exécutif. Un des proches d'Ousmane Sonko écrit ainsi dans un post Facebook : « J'ai des informations que des acteurs politiques s'organisent pour perturber la visite du président à Ziguinchor et Sedhiou ».

Waly Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar, membre influent du Pastef et réputé proche du Premier ministre, ajoute : « Ces initiatives sont inacceptables et en contradiction flagrante avec les indications du Premier ministre », tout en rappelant qu'il s'agit d'une tournée économique au bénéfice exclusif des populations.

La Casamance, 40 ans après la crise indépendantiste

La Casamance a beaucoup souffert de la crise indépendantiste, vieille de 40 ans. Selon le site officiel de la présidence de la République : « Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre du suivi des politiques publiques et vise à s'enquérir de l'état d'avancement des projets structurants, tout en échangeant avec les acteurs économiques et les populations locales sur les enjeux de développement de la région ».

Le séjour du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en Casamance doit durer cinq jours. Il se rendra à Ziguinchor mais également à Sedhiou.

À lire aussiSud du Sénégal: ce que l'on sait du plan de relance de la Casamance annoncé par le Premier ministre