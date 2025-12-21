Sénégal: La tournée économique du chef de l'Etat en Casamance en exergue dans les journaux

Dakar — Les quotidiens reçus, samedi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS) abordent différents sujets dont la tournée économique du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, en Casamance et l'arrivée des Lions à Tanger au Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame ce samedi 20 décembre jusqu'au 25 décembre, une tournée économique en Casamance. Cette visite de terrain axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement est perçue par les acteurs économiques comme une opportunité importante de relance économique pour cette zone stratégique du sud du pays.

"Ziguinchor réclame un hôpital de niveau 3, à la hauteur de son statut de pôle régional. Sédhiou, Goudomp, Bounkiling réclament la relance des chantiers d'infrastructures tandis qu'à Kafountine, les acteurs de la pêche et du tourisme attendent des mesures concrètes. A Kolda, des aménagements structurants sont attendus dans la vallée de l'Anambé pour un décollage de la région", rapporte Le Soleil qui titre : "La Casamance décline ses priorités".

"La Casamance interpelle le chef de l'Etat"', dit Sud Quotidien soulignant que "l'Agropole sud est au centre des attentes de cette visite, de même que les infrastructures et l'accès aux financements".

Selon cette publication, "à Ziguinchor, les opérateurs économiques membres de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de (CCIA) saluent le signal politique adressé par le chef de l'Etat et formulent des attentes portant sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de l'accès au financement et un accompagnement renforcé du secteur privé local".

Le quotidien L'As note un "silence bruissant" autour de cette tournée du chef de l'Etat en Casamance. "A quelques heures de l'arrivée du chef de l'Etat en terre casamançaise pour une tournée économique, une discrétion inhabituelle entoure l'événement. Aucune information officielle n'a filtré sur l'heure, le lieu exact d'arrivée, ni même sur le programme présidentiel. Un mutisme qui contraste fortement avec les usages observés lors des précédentes visites présidentielles dans la région", selon le journal.

Le Quotidien relève "les paris d'une visite pleine de Faye", soulignant qu'elle "s'effectue dans un contexte de tensions politiques".

"Si la visite est portée par le chef de l'Etat, l'ombre du Premier ministre, Ousmane Sonko planera sur chaque étape de la tournée. Aujourd'hui, l'exercice de l'Etat se heurte ici à la réalité du parti. L'annonce quasi simultanée par Ousmane Sonko d'une vaste campagne de massification de PASTEF à la veille de la visite présidentielle dans un contexte de brouille assumée jette un voile d'ambigüité sur ce déplacement. Si le Premier ministre est dans le rôle du chef de parti, le risque est de voir la solennité de cette tournée diluée dans une ferveur partisane", écrit la publication.

Dans ce contexte, WalfQuotidien estime que cette visite est un "test grandeur nature". "Cette tournée du Président Faye dans le Sud du pays, du 20 au 25 décembre, risque d'être mouvementée. D'ores et déjà Pastef alerte contre les velléités de perturbations de certains membres du parti", note le journal.

"Diomaye sur un terrain miné en Casamance", indique à son tour L'Observateur.

Le journal L'As s'est fait l'écho de l'arrivée, hier, des Lions du Sénégal à Tanger au Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. "Les Lions débarquent à Tanger en conquérants", titre le journal.

"L'équipe nationale de football du Sénégal, les Lions de la Teranga, est effectivement arrivée à Tanger ce vendredi soir, 19 décembre 2025. Accueillis sous la pluie par de nombreux supporters (le "12e Gaïndé"), les joueurs ont rejoint leur camp de base pour la CAN 2025 qui débute officiellement le 21 décembre au Maroc", écrit la publication.