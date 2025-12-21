Sénégal: A Kalobone, le roi Koudiossobo Diatta prône une royauté ancrée dans la tradition et ouverte au développement

Kalobone — Le roi de Kalobone, Koudiossobo Diatta, a réaffirmé son engagement à concilier tradition et modernité au service des populations, lors d'un entretien accordé à des journalistes, en marge d'une tournée éductour initiée par le Festival Kool Kool de Ziguinchor.

Intronisé en avril 2025, 18e roi de Kalobone (département d'Oussouye), il a été installé en février de la même année. Aujourd'hui, le souverain présente avec fierté sa royauté qu'il dit "solidement structurée", sur des conseillers spirituels et administratifs, des comités sociaux et éducatifs, ainsi qu'une cellule de communication.

"La cour royale de Kalobone est organisée de manière à répondre aux réalités actuelles, tout en restant fidèle à l'héritage des ancêtres", a-t-il expliqué dans sa cour royale nichée au coeur du bois sacré.

Ancien journaliste et enseignant de profession, le roi est revenu sur son parcours dans la presse écrite et audiovisuelle, au Sénégal comme en Gambie, avant d'évoquer l'histoire pluriséculaire de la royauté de Kalobone, qu'il présente comme la première du royaume de Boubou Djoumoui, une entité traditionnelle regroupant dix-huit villages du département d'Oussouye.

Selon lui, la royauté de Kalobone compte "plus d'une trentaine de rois", bien au-delà des chiffres souvent avancés, une confusion qu'il attribue aux limites des premières enquêtes des colons.

Le souverain a insisté sur le caractère sacré du bois de Kalobone, coeur spirituel et identitaire du royaume, dont la protection a motivé le déplacement historique du village.

"Tout ce qui est de Kalobone se trouve dans ce bois sacré. Nos aïeux se sont installés ici pour le sécuriser", a-t-il souligné.

Revenant sur son accession au trône après une vacance inédite de dix ans, Koudiossobo Diatta a indiqué avoir trouvé une population "en perte d'espoir", notamment une jeunesse fragilisée et des résultats scolaires jugés préoccupants.

Face à ce constat, il dit avoir fait de l'éducation une priorité, avec la création d'un centre d'éveil et d'apprentissage destiné à accompagner les élèves en difficulté, inauguré en novembre dernier.

Le roi a également mis en avant ses actions en faveur de l'environnement, notamment un vaste programme de reboisement autour du bois sacré, mené avec l'appui de partenaires, ainsi que des projets sociaux en cours, tels que la réhabilitation d'un bloc maraîcher au profit des femmes et la construction annoncée d'un centre de pédiatrie pour pallier l'absence de structures spécialisées dans le département.

Sur la gouvernance, il a expliqué vouloir "démocratiser la cour royale" en privilégiant la concertation et l'implication des jeunes cadres, sans remettre en cause la sacralité de l'institution.

"Il s'agit de moderniser le fonctionnement, pas de dénaturer la tradition", a-t-il précisé, affirmant que la transmission des valeurs culturelles aux générations futures demeure une priorité.

Enfin, Koudiossobo Diatta a annoncé un projet de restitution de la mémoire historique de la royauté de Kalobone, à travers la rédaction d'un document de référence, en collaboration avec des chercheurs, des cadres du village et les services du ministère de la Culture, afin de préserver et valoriser ce patrimoine immatériel.