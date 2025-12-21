Sénégal: Saint-Louis - Présentation du drapeau et remise d'insignes aux nouveaux élèves du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré

Saint-Louis — Le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis (PMS) a vibré, vendredi soir, au rythme de la traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau et de remise d'insignes à ses nouveaux élèves des classes de sixième sous la présidence du Contre-amiral Abdou Sène, chef d'État-major de la Marine nationale.

"La cérémonie traditionnelle et symbolique qui nous réunit ce soir marque l'intégration de nouveaux élèves dans la grande famille des Enfants de troupe", a déclaré le Colonel Abdoulaye Mbengue, le Commandant de l'établissement.

À travers la présentation du drapeau de l'école et le rituel de la remise des attributs aux élèves, "vous retiendrez que ce sont les anciens qui veulent transmettre à leurs jeunes tout un code d'honneur et de comportement qui singularisent les Enfants de troupe", a-t-il fait savoir.

Selon lui, les soixante-dix-neuf (79) nouveaux Enfants de troupe viennent du Sénégal et de treize (13) pays amis à savoir Bénin, Burkina Faso, Centre-Afrique, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.

Il a par ailleurs souligné que cette nouvelle promotion d'Enfants de troupe baptisée feu Capitaine de vaisseau El Hadji Thierno Seydou Nourou Kébé a subi trois mois d'initiation durant lesquels ils ont fait "preuve d'un courage remarquable".

La cérémonie a été marquée, entre autres, par la remise des attributs, l'allocution du doyen, le baptême de la promotion, la présentation du drapeau mais également un défilé des récipiendaires.

Plusieurs autorités administratives, militaires et civiles notamment le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, le Commandant de la Zone militaire Nº2, le Colonel Alioune Samassa, entre autres, ont pris part à cette traditionnelle cérémonie.