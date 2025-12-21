Sénégal: SEN-CSU - Vers une opérationnalisation de l'EDIRAMU, un outil de gestion du risque financier lié à la maladie

Dakar — L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a présenté, vendredi, ses innovations majeures dont l'opérationnalisation de l'Entrepôt de données inter-régimes (EDIRAMU), un outil visant à atteindre une couverture sanitaire universelle "pérenne" et "efficace" reposant fondamentalement sur la solidité de son financement.

"Nous sommes en phase d'opérationnalisation de notre code de données inter-régimes de l'assurance maladie universelle dénommé (EDIRAMU), notre modèle vise une meilleure gestion des risques, une amélioration des assurances et le renforcement des dispositifs de contrôle médical. A travers ce dispositif, nous visons l'atteinte d'une couverture sanitaire universelle, pérenne et efficace qui repose sur la solidité de son financement", a déclaré le directeur général de la SEN-CSU, El Hadj Séga Gueye.

"L'atteinte d'une couverture sanitaire universelle pérenne et efficace repose fondamentalement sur la solidité de son financement", a-t-il dit.

La SEN-CSU célébrait, en décalage, la Journée internationale de la Couverture sanitaire universelle (CSU), organisée chaque année le 12 décembre. Le thème de cette année est : "Mécanismes de financement de protection sociale en santé : quels leviers pour mobiliser les ressources ?".

L'entrepôt des données inter-régimes, une "base de données commune aux différents régimes de couverture du risque financier lié à la maladie", a été institué par décret, en décembre 2023, dans le cadre du Plan stratégique de développement de la SEN-CSU 2023-2027, faisant partie des réformes majeures entreprises par l'Agence.

Selon M. Gueye, la vision de la SEN-CSU est d'en faire "un organisme de protection sociale en santé et de référence internationale d'ici 2050", garantissant à tous les résidents une couverture des risques financiers liés à la maladie, "sans exception".

Il est "crucial de développer la fonction d'assureur principal de la SEN-CSU afin de mieux servir nos cibles, notamment les travailleurs et les communautés du monde rural ainsi que les groupes vulnérables", a dit El Hadj Séga Guèye, signalant que "la massification de l'assurance maladie et le ciblage des bénéficiaires sont au coeur de cette démarche".

Le directeur général de la SEN-CSU a préconisé, dans ce sens, la mise en oeuvre de mécanismes de financement "innovants qui doivent être utilisés de manière efficiente".

Il est essentiel de renforcer l'écart des partenariats formalisés de l'ensemble des acteurs impliqués afin que l'extension de la couverture des risques financiers liés à la maladie soit véritablement multisectorielle, a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, il est envisagé de présenter et débattre de l'approche pour la participation du secteur privé de la diaspora au financement de la SEN-CSU.

Baka Madior Fall, directeur des prestations de la SEN-CSU, a suggéré, dans cette ambition de recherche de financement "d'augmenter substantiellement les ressources allouées par l'Etat au programme, de développer des mécanismes innovants de financement, d'améliorer l'efficience dans l'utilisation des ressources et mettre en place, le Fonds national de garantie des mutuelles sociales", pour faire face aux charges de l'agence.