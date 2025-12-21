Sénégal: CAN 2025 - Haller et Aouar forfaits à 24 heures du coup d'envoi

Tanger (Maroc) — L'Ivoirien Sébastien Haller et l'Algérien Houssem Aouar sont forfaits pour la Coupe d'Afrique des nations de football pour cause de blessure à 24h du coup d'envoi de la 35e édition.

Blessé à une cuisse le 14 décembre dernier avec son club, le FC Utrecht (Pays-Bas), l'attaquant des Éléphants de la Côte d'Ivoire ne prendra pas finalement part à la CAN au Maroc, a indiqué la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué.

Le joueur de 31 ans, buteur en demi-finale et en finale de la CAN 2023 remportée à domicile, manquera à la sélection ivoirienne qu'il a rejointe en 2020. Il est remplacé par l'avant-centre de 24 ans qui évolue à l'OGC Nice, Evann Guessand.

L'Algérien, Houssem Aouar, qui évolue à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, est aussi forfait. Le joueur de 27 ans s'est blessé à l'entraînement et a dû quitter le rassemblement des Fennecs.

L'ancien Lyonnais a cédé sa place à Himad Abdelli, milieu offensif d'Angers (France).

Le Sénégal a également enregistré un forfait de dernière minute avec l'attaquant de Cômo en Italie Assane Diao.

La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué, vendredi soir, pour confirmer sa non-participation à la CAN en raison d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite.

Le sélectionneur national n'a pas encore communiqué le nom d'un éventuel remplaçant pour compléter la liste des champions d'Afrique 2021 avant le début de la compétition au Maroc.