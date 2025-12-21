Sénégal: Projet 'Bay Sa Waar Ci Sénégal' - Deux fermes agricoles pilotes intégrées en cours de réalisation à Kaolack

Kébé Mboundaye (Kaolack) — La Déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïssatou Mbodji, a effectué, vendredi, une visite dans la région de Kaolack (centre) pour constater l'état d'avancement des travaux de réalisation des fermes agricoles intégrées dans les villages de Kébé Mboundaye et Mbiteyène Abdou, dans la commune de Ndiédieng.

Ces infrastructures agricoles visent à contribuer à la souveraineté et à la sécurité alimentaires, à la promotion d'une agriculture "innovante résiliente, créatrice d'emplois et de richesse au service des jeunes, des femmes et des ménages agricoles, un des axes majeurs de l'intervention de la DER/JF", a dit Mme Mbodj.

Dans cette dynamique la DER/FJ prévoit de réaliser 3 000 fermes dont une cinquantaine dans la phase pilote sur toute l'étendue du territoire national, pour la structuration des chaînes de valeur dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Programme d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE), en particulier dans le secteur agricole.

"Le secteur de l'agriculture est un des leviers sur lesquels le Sénégal compte s'appuyer pour impulser son développement socio-économique. La DER/FJ, en parfaite cohérence avec les orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis un accent particulier dans l'accompagnement et le financement des initiatives entrepreneuriales portées par les jeunes et les femmes dans le secteur agricole", a-t-elle expliqué.

Pour Mme Mbodji, "la DER/FJ, par la force de ses interventions, a fini par se positionner comme un instrument au service du développement de l'agriculture au Sénégal. D'où la mise en place du projet "Bay Sa Waar Ci Sénégal" (jouer sa partition, en wolof), une initiative clé pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers des projets agricoles comme des fermes intégrées, promouvant ainsi le savoir-faire local, l'entrepreneuriat et l'emploi.

L'objectif, a-t-elle dit, est de soutenir la création et le développement d'entreprises par les femmes et les jeunes au Sénégal par des financements, le renforcement des capacités techniques, l'accompagnement et le suivi des projets.

"Institué par décret, "Bay Sa Waar" est une plateforme et un programme qui encouragent les Sénégalais, y compris la diaspora, à s'engager dans l'entrepreneuriat, souvent dans le secteur agricole", ont expliqué des techniciens de la DER/FJ dans un document dont l'APS a eu connaissance.