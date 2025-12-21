Sénégal: Saint-Louis - Inauguration de l'antenne du pôle Nord de l'ONFP

Saint-Louis — L'Office national de formation professionnelle (ONFP) a inauguré, vendredi, à Saint-Louis, son antenne du pôle Nord pour se rapprocher davantage des populations mais surtout des partenaires.

"C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus à Saint-Louis pour inaugurer cette antenne de l'ONFP. L'ONFP est une structure para-publique qui est dans la Formation professionnelle, qui accompagne les branches professionnelles et qui met en oeuvre des opérations de formation", a déclaré Mouhamadou Lamine Bâ Lô, Directeur général de l'ONFP.

M. Lô s'entretenait avec la presse en marge de la cérémonie d'inauguration de cette antenne.

Il a souligné qu'ouvrir une antenne à Saint-Louis, leur permet de se rapprocher non seulement des populations qui demandent des formations mais surtout des partenaires qui sont les branches professionnelles représentés par la Chambre des métiers mais également le secteur privé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Notre antenne, dit-il, nous permet de nous rapprocher de ces acteurs-là, de renforcer nos interventions en termes de mise en oeuvre de formations dans différents secteurs ici à Saint-Louis mais dans le pôle Nord de manière générale".

Il a par ailleurs rappelé que l'Agenda Sénégal 2050 met l'accent sur le Capital humain dont une part importante revient à la Formation professionnelle.

Venu présider la cérémonie d'inauguration, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ, a magnifié l'ouverture de cette antenne régionale à Saint-Louis.

Selon lui, cette antenne va permettre aux jeunes de la région de Saint-Louis de pouvoir bénéficier des formations qualifiantes mais leur permettre d'avoir aussi des opportunités d'emploi.

La cérémonie a été marquée par la remise des titres de qualification professionnelle à quatre cohortes de formation sur une centaine de personnes notamment dans les domaines comme la création web mais aussi la saponification.