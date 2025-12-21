Sénégal: 'Les veilleurs Mbokk', une exposition alliant photographie et broderie

Saint-Louis — Le vernissage de l'exposition "Les veilleurs Mbokk" co-créée par l'artiste photographe originaire de Saint-Louis, Noreyni Seck, et la diplômée des Beaux-Arts de Paris et artiste visuelle, Amandine Massé, se veut une installation visuelle ou encore un croisement entre photographies et broderies.

Cette installation propose une réflexion sur la mémoire et la transmission, la manière dont les récits personnels ou partagés se tissent, se transmettent et se transforment au fil du temps, indique une note conceptuelle de l'exposition.

Le textile sous forme de broderie et de photographie devient un langage : une manière de relier le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, la réalité et le rêve, renseigne la même source.

"La pertinence se trouve dans le titre "Les veilleurs Mbokk". Les "Veilleurs" c'est en français et "Mbokk", en wolof. Les "Veilleurs" parce qu'on a voulu essayer de comprendre toutes ces choses-là qui nous accompagnent, ça peut-être des lumières, des prières ou même des choses visibles ou invisibles. Ce sont des choses qui veillent sur nous", a expliqué l'artiste photographe Noreyni Seck dans un entretien accordé à l'APS.

"Pourquoi 'Mbokk', parce que ce sont des choses qui sont là, qui nous permettent d'être biens et confiants et qui nous protègent sans qu'on le sache", a-t-il notamment ajouté.

"Ces choses-là, dit-il, ont une influence énorme sur nous. Et à partir du moment où une chose a des influences sur nous, pour moi ces choses-là font partie de nous donc d'où le titre 'Mbokk' qui veut dire aussi le parent".

Dans l'installation à "Kër Thiane", une des villas d'un archipel de musées, des fenêtres de textile se dressent comme des murs de mémoire, traversés de lumière et d'ombres, à la manière d'un théâtre poétique. D'images et de fil en aiguille, on peut y lire les poèmes du slameur saint-louisien Khadim Bamba Dia, de son nom d'artiste "Plume perdue".

L'exposition 'Les veilleurs Mbokk' est le fruit d'un travail de résidence croisée de Noreyni Seck et Amandine Massé qui ont conçu ensemble une série d'ateliers textiles et de séances de création partagée, en collaboration avec les enfants de la Liane de Saint-Louis.