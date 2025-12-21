Sénégal: Festival Koom Koom - Maïmouna Dièye met en exergue le potentiel économique et culturel de la Casamance

Ziguinchor — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a souligné, vendredi à Ziguinchor, le rôle central de la Casamance dans le développement socioéconomique du Sénégal, soulignant qu'elle constitue "un véritable vivier" pour l'ambition nationale de bâtir une souveraineté économique fondée sur des territoires résilients.

Présidant la cérémonie d'ouverture officielle de la 18e édition du Festival Koom Koom, dans une ambiance marquée par la diversité culturelle, Mme Dièye a dit revenir en Casamance "avec émotion et fierté", présentant la région comme une terre d'histoire, de brassage et de fortes potentialités naturelles, culturelles et humaines.

Elle a relevé l'importance de la Casamance dans la vision d'un développement inclusif du Sénégal, rappelant que la région Sud constitue "un véritable vivier" pour l'ambition nationale de bâtir une souveraineté économique fondée sur des territoires résilients.

La ministre a inscrit cette dynamique dans la Vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notamment à travers le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), visant la consolidation de la paix et la promotion d'un développement endogène et inclusif.

Selon elle, le PDC encourage le retour des populations déplacées et prévoit des investissements dans les infrastructures de base, l'habitat, la santé, l'éducation, l'emploi et les activités génératrices de revenus, au profit des femmes et des jeunes.

"Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d'équité", a-t-elle déclaré, estimant qu'il doit permettre de redonner à la région son rôle de locomotive dans la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère.

Évoquant le Festival Koom Koom, Mme Dièye l'a présenté comme un rendez-vous culturel africain majeur, en phase avec la vision des autorités, faisant de la culture un levier essentiel de développement, conformément à la pensée de Léopold Sédar Senghor.

Elle a mis en exergue la forte participation des femmes, représentant près de 70 % des acteurs du festival, faisant de cet événement une plateforme stratégique pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes.

La ministre a rappelé les actions de son département en faveur des femmes de la région, notamment l'octroi de financements aux communes, la remise de matériels d'allègement des travaux, des formations, ainsi que la mise en oeuvre prochaine de la loi sur l'autonomisation des femmes.

Elle s'est enfin félicitée de l'ouverture d'un bureau d'ONU-FEMMES à Ziguinchor et a exprimé sa gratitude aux organisateurs, avant de déclarer ouverte la 18e édition du Festival Koom Koom.