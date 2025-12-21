Sénégal: Aménagements hydroagricoles - Des chèques remis à des producteurs de Podor

Podor — Le Projet de réhabilitation et d'extension des périmètres irrigués villageois (PrEPIV) a procédé, vendredi, à la remise de chèques aux organisations de producteurs du département de Podor (nord) au titre de la première année de mise en valeur des aménagements hydroagricoles.

"La remise de chèques que nous avons effectuée ne correspond pas à des fonds en espèces, mais des montants logés dans des comptes ouverts auprès de la LBA [La banque agricole] servant exclusivement au paiement de services liés au labour, à l'achat de semences, à l'électricité et au fonctionnement des stations de pompage", a expliqué El Hadji Mbargou Lô, délégué local de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) à Podor.

Intervenant lors de la cérémonie de remise des chèques, M. Lô a précisé que l'objectif est de garantir une "exploitation rationnelle et durable" des aménagements mis à la disposition des bénéficiaires.

La spécificité du projet, a-t-il dit, réside dans le fait qu'il ne se limite pas aux infrastructures hydroagricoles, mais prend également en compte l'ensemble des besoins des organisations de producteurs, notamment le renforcement de leurs capacités.

Dans ce cadre, les organisations de producteurs ont été structurées en sociétés de coopératives dotées de matériels agricoles, tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des mini-rizeries, subventionnés à hauteur de 60 % par l'État du Sénégal, le reste étant pris en charge par les bénéficiaires.

L'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, a salué une initiative qu'il juge en "parfaite cohérence" avec l'ambition de souveraineté alimentaire.

Il a rappelé que l'État a mobilisé près de 300 millions de francs CFA pour appuyer 87 groupements d'intérêt économique (GIE) dans le cadre du projet.

"En renforçant les GIE, les unions et les groupements de promotion féminine, l'Etat se donne les moyens d'augmenter la productivité agricole et de garantir la souveraineté alimentaire", a-t-il déclaré, appelant à un appui accru de la SAED au regard des résultats obtenus dans le département de Podor.

Ce projet financé conjointement par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et l'État du Sénégal vise la réhabilitation et l'extension des périmètres irrigués, tout en intégrant un appui global aux producteurs.