Sénégal: Ranérou - Les daaras et les imams au menu d'une rencontre entre Djim Ousmane Dramé et des religieux

Ranérou — Le Délégué général aux Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, a rencontré, vendredi, des représentants des foyers religieux du département de Ranérou pour des échanges axés sur la nécessité de soutenir les daara, d'accompagner les imams et les talibés.

"Nous avons pris bonne note de toutes les interventions qui ont été faites ici. Elles ont été très pertinentes et ont porté entre autres sur la nécessité de soutenir les daaras, d'accompagner les imams, les élèves des écoles coraniques et les guides religieux", a dit M. Dramé.

S'exprimant au terme de la rencontre tenue à la préfecture de Ranérou, dans le cadre d'une mission dans la région de Matam, il a soutenu que les participants ont aussi formulé des attentes que l'Etat va "essayer de satisfaire".

Pour Djim Ousmane Dramé, l'objectif des cette rencontre est d'avoir, à l'échelle départementale la cartographie des daaras et des mosquées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est ce qui permettra à l'Etat de pouvoir planifier et de savoir comment mieux aider les daaras et les maîtres coraniques, mais aussi de mettre en place des programmes et procéder au recensement des acteurs. Sur ce point, je peux dire avec force que l'Etat a la volonté de soutenir toutes les religions du Sénégal", a expliqué le Délégué général.

M. Dramé a promis d'adopter "une démarche inclusive, écouter les acteurs et recueillir toutes les attentes et prières".

Pour sa part, le préfet de Ranérou, Assane Guèye, a laissé entendre que le Délégué général aux Affaires religieuses a adopté la meilleure démarche, à savoir "aller à la rencontre des acteurs concernés", tout en saluant l'approche qui consiste à consulter les acteurs à la base.

"Ils ont tous fait part de leurs préoccupations, leurs doléances et formulé des propositions qui sont allées dans le sens d'accompagner les politiques de l'Etat. Nous avons noté toutes les contributions hautement appréciables qui ont été faites par les participants", a soutenu M. Guèye.

Après Ranérou, Djim Ousmane Dramé sera à Kanel, ce samedi et à Matam, dimanche pour rencontrer les acteurs religieux de ces deux départements.