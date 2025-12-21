Congo-Brazzaville: Partenariat Congo-Fnuap - Agnès Kayitankoré présente les grandes lignes stratégiques de sa mission à Pierre Ngolo

20 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

La représentante résidente du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), Agnès Kayitankoré, a, au cours d'un échange le 17 décembre avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, présenté le rôle de son institution en République du Congo et sollicité l'appui du Parlement dans l'exécution de ses missions.

La rencontre a permis à Agnès Kayitankoré d'expliquer clairement les missions qui lui sont assignées en tant que représentante résidente du Fnuap au Congo. Elle s'occupe, a-t-elle fait savoir au président du Sénat, de quatre principales questions liées à la population. Sa mission est « d'oeuvrer pour la réduction de la mortalité maternelle évitable, de satisfaire à tout besoin de planification familiale, de mettre fin à la violence basée sur le genre en donnant la prévention, mais aussi la réponse et la production des données de la population », a-t-elle indiqué.

Les deux personnalités ont aussi échangé sur l'apport du Parlement dans le vote des lois et des budgets alloués pour pouvoir investir dans la santé sexuelle et reproductive « parce qu'aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant la vie », a précisé la représentante du Fnuap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qui m'a rassuré, c'est qu'on va pouvoir travailler ensemble, parce que nous servons la population, laquelle a des attentes envers le gouvernement mais aussi le Fonds des Nations unies pour la population, qui accompagne les autorités dans la satisfaction des besoins de cette population, à l'endroit des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap », a rappelé Agnès Kayitankoré, à l'issue de sa rencontre avec le président de la chambre haute du Parlement.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.