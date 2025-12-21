Congo-Brazzaville: Partenariat Congo-Fnuap - Agnès Kayitankoré présente les grandes lignes stratégiques de sa mission à Pierre Ngolo

La représentante résidente du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), Agnès Kayitankoré, a, au cours d'un échange le 17 décembre avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, présenté le rôle de son institution en République du Congo et sollicité l'appui du Parlement dans l'exécution de ses missions.

La rencontre a permis à Agnès Kayitankoré d'expliquer clairement les missions qui lui sont assignées en tant que représentante résidente du Fnuap au Congo. Elle s'occupe, a-t-elle fait savoir au président du Sénat, de quatre principales questions liées à la population. Sa mission est « d'oeuvrer pour la réduction de la mortalité maternelle évitable, de satisfaire à tout besoin de planification familiale, de mettre fin à la violence basée sur le genre en donnant la prévention, mais aussi la réponse et la production des données de la population », a-t-elle indiqué.

Les deux personnalités ont aussi échangé sur l'apport du Parlement dans le vote des lois et des budgets alloués pour pouvoir investir dans la santé sexuelle et reproductive « parce qu'aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant la vie », a précisé la représentante du Fnuap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qui m'a rassuré, c'est qu'on va pouvoir travailler ensemble, parce que nous servons la population, laquelle a des attentes envers le gouvernement mais aussi le Fonds des Nations unies pour la population, qui accompagne les autorités dans la satisfaction des besoins de cette population, à l'endroit des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap », a rappelé Agnès Kayitankoré, à l'issue de sa rencontre avec le président de la chambre haute du Parlement.