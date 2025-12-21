Congo-Brazzaville: Solidarité - La BPC distribue des jouets de Noël aux orphelins

À l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée le 20 décembre à Brazzaville, la Banque postale du Congo (BPC), en partenariat avec l'association Synergie de soutien des couches fragiles (SSCF), a redonné le sourire à près de quatre-vingts enfants orphelins. Des jouets de Noël et des vivres leur ont été remis afin de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans la joie et la dignité.

Conduite par le directeur général de la Banque postale du Congo, Calixte Médard Tabangoli, cette initiative a consisté en la distribution de jouets, de denrées alimentaires de première nécessité et de vivres frais aux bénéficiaires. La remise des dons aux bénéficiaires s'est déroulée au parc Zoolandia de Brazzaville, en présence des responsables d'orphelinats, des encadreurs, des partenaires sociaux ainsi que des membres de la direction de la banque.

Selon Calixte Médard Tabangoli, cet élan de solidarité s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) de la BPC, laquelle va bien au-delà des services financiers. Il a souligné que la solidarité humaine constitue un devoir moral et un levier essentiel du développement durable, fondé sur l'inclusion et la justice sociale. À travers ce partenariat avec l'Association SSCF, engagé depuis 2024, la BPC entend contribuer durablement au bien-être social et à l'amélioration des conditions de vie des communautés, notamment dans les domaines de l'éducation et de la protection des enfants vulnérables.

S'adressant aux enfants bénéficiaires, le directeur général de la BPC leur a adressé un message d'espoir et d'encouragement, les invitant à croire en eux, à persévérer dans leurs études et à garder confiance en l'avenir. « Vous êtes précieux, vous avez de la valeur et vous êtes l'avenir de notre pays. Croyez en vous, persévérez dans vos études et gardez espoir », a-t-il déclaré, avant de saluer le travail des encadreurs et des responsables d'orphelinats, qu'il a qualifiés de piliers essentiels de l'épanouissement de ces enfants vulnérables.

L'association SSCF, dirigée par Francine Princia Servyce, née Bambi, oeuvre depuis 2019 en faveur des personnes en situation de précarité à travers la remise de kits scolaires, la distribution de denrées alimentaires et de vêtements, l'assistance médicale aux malades démunis, ainsi que des formations en couture, en informatique et en alphabétisation. L'appui des partenaires, dont la BPC, a permis à cette association de voler au secours des enfants issus dans les quartiers défavorisés de la ville et à l'intérieur du pays.

En cette période de festivités de fin d'année, ce geste de solidarité de la Banque postale du Congo a contribué à redonner le sourire aux enfants bénéficiaires. «Cette activité répond à un besoin réel, surtout en cette période festive où chaque enfant aspire à se sentir aimé, valorisé et honoré. Nos enfants, ainsi que l'ensemble des membres de notre association, sont profondément touchés par votre générosité, votre engagement en matière de RSE et votre amour envers les personnes nécessiteuses », a déclaré Francine Princia Servyce, appelant par ailleurs d'autres acteurs publics et privés à soutenir les actions de son association.