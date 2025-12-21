Afrique: À la jeunesse africaine

Jusqu'au 18 janvier prochain, le coeur de la jeunesse du continent battra pour le ballon rond à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN). Le royaume du Maroc, doté d'infrastructures sportives modernes, est l'hôte de la compétition tant médiatisée.

Les joutes lancées le 21 décembre réunissent vingt-quatre équipes représentant leurs nations respectives. Toutes sont appelées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour rendre cette fête de la jeunesse encore plus belle.

À propos de la longue liste des absents, le Congo, pays de football, vainqueur du prestigieux trophée en 1972 contre le Mali, manque une fois de plus à l'appel. Au fil des éditions, il entre pratiquement dans les moeurs de la CAN que le ticket Congo devient difficile à composter : on rate le train à toutes les gares.

Allons-nous en rester là ou, au contraire, nous engager à offrir à notre jeunesse l'opportunité de s'affirmer dans une discipline sportive où elle a par le passé montré ses mérites et sa capacité à défendre mais aussi prendre les premières places ?

La relance annoncée des compétitions juvéniles dans le cadre de l'ONSSU (Office national des sports scolaires et universitaires) est porteuse d'espoir. En remobilisant les jeunes dans ce secteur d'activité qui rapproche ambition, performance individuelle et émulation collective, on leur ouvre les portes d'un futur qu'ils veulent toujours radieux.

Nos enfants le méritent absolument d'autant plus qu'au pays même, les enceintes sportives de qualité existent. Il suffit de les mettre à leur disposition, de créer les conditions de leur reprise en main et le Congo pourra rompre la chaîne des échecs devenue lourde à porter depuis trop longtemps. Bâties à grands frais, ces structures ne doivent pas devenir de simples monuments.

Ceci dit, dirigeons nos énergies positives vers le Maroc où les meilleures sélections de la compétition sportive continentale de haut niveau et leurs athlètes promettent de nous gratifier de belles épreuves ; souhaitons leur bonne chance.

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

