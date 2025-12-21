Congo-Brazzaville: Foire aux plants 2025 - Le nombre des visiteurs en hausse

La neuvième édition de la Foire aux plants s'est clôturée le 19 décembre à Brazzaville, après cinquante-huit jours d'exposition-vente.

Placée sous le signe de la décennie des Nations unies pour la forestation et le reboisement, cette édition a confirmé l'engagement des acteurs du secteur, tout en révélant une baisse significative des ventes, malgré le nombre des visiteurs en hausse.

Pendant près de deux mois, ce rendez-vous annuel des « mains vertes » a réuni, concomitamment à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, horticulteurs, pépiniéristes, institutions publiques partenaires privés et le grand public autour de la promotion de l'horticulture, du reboisement et de l'économie verte. L'édition 2025 était placée sur le thème : « Foire aux plants : rendez-vous des mains vertes pour la réussite de la Décennie des Nations unies pour la forestation et le reboisement ».

L'activité a permis des échanges directs entre exposants et les visiteurs dont de nombreux curieux, mais le bilan est contrasté. Un constat fait par le pépiniériste Vianney Samba du groupement Nhsansoulou qui relève une régression de la clientèle et des ventes. Selon lui, cette baisse s"'explique par plusieurs facteurs possibles, notamment le contexte économique, le manque de suivi après l'achat des plants ou encore l'absence d'un accompagnement durable des planteurs.

Tenant compte de ces observations, les exposants ont pris l'engagement d'améliorer, dès la prochaine édition, la qualité des plants et d'introduire de nouvelles variétés mieux adaptées, en mettant l'accent sur la maîtrise des techniques de conduite et de taille.

Le bilan chiffré a été dressé par le coordonnateur national du Programme national d'afforestation et de reboisement, François Mankessi, qui a souligné une fréquentation en nette progression avec 4 477 visiteurs enregistrés, soit une hausse de 32,29 %. Cette dynamique est principalement portée par la ville de Pointe-Noire qui se distingue également par une forte augmentation du nombre d'acheteurs.

Au total, 36 horticulteurs ont pris part à la foire sur les trois sites : Brazzaville (23 exposants), Pointe-Noire (10 exposants) et Oyo (3 exposants). Les statistiques provisoires révèlent que 16 886 plants ont été commercialisés, soit une baisse de 39,53 % par rapport à l'édition précédente. Le chiffre d'affaires global s'élève à 27 850 100 francs CFA, en recul de près de 48 %.

Les espèces fruitières demeurent, sans surprise, les plus prisées des Congolais avec une préférence marquée pour le safoutier, l'avocatier, les agrumes et le manguier.

Clôturant la cérémonie, la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a exprimé sa satisfaction quant à la bonne tenue de cette neuvième édition, malgré le contexte économique difficile et la délocalisation du site habituel de Brazzaville. Elle a salué l'engagement des horticulteurs, le soutien des institutions de la République et l'apport des partenaires privés.

Tout en reconnaissant la baisse des performances commerciales, la ministre a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité et la présentation des plants, de formaliser les activités des horticulteurs et de les arrimer à la nouvelle vision de l'économie forestière, notamment pour bénéficier des paiements pour services environnementaux.

Se projetant vers l'avenir, Rosalie Matondo a annoncé, en perspective, la participation des horticulteurs à la grande foire agricole du Congo prévue en février 2026, ainsi que l'instauration de nouveaux prix de mérite destinés à récompenser les acteurs du secteur. Pour cette année, elle a remis des certificats à quelques exposants et distribué des foyers améliorés à un nombre de mères de famille.