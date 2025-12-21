Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les marchés Ndji-Ndji et Tié-Tié accueilleront bientôt leurs occupants

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, qui a récemment effectué une visite d'inspection des travaux de construction du marché central (Ndji-Ndji) de Pointe-Noire , situé dans le 1er arrondissement Emery-Patrice-Lumumba, et du marché de la Paix, dans le 3e arrondissement Tié-Tié, s'est dit satisfait de leur niveau d'exécution avant la mise en service dans des délais raisonnables.

Accompagné des autorités départementales, notamment de la maire de Pointe-Noire, Évelyne Tchitchelle, le ministre a voulu se faire une idée nette du niveau d'exécution de ces chantiers structurants de la capitale économique. La première étape de cette visite a été Ndji-Ndji, un marché moderne en phase de construction.

Lancés en mai 2017, les travaux de construction du plus grand marché de Pointe- Noire sont exécutés par la société italienne Franco Villarecci. Ce chantier comprend, entre autres, un complexe d'un bâtiment de type R+2 de deux blocs avec environ 5.000 places, des chambres froides, un supermarché, des restaurants et terrasses. Le rez-de-chaussée est réservé aux étals modernes, des boutiques ainsi que des chambres froides destinées à la conservation des produits périssables.

Du constat fait par le ministre, les travaux avancent normalement et l'ouvrage devrait être livré dans un délai raisonnable. Actuellement, les techniciens sont à la dernière phase des travaux, notamment l'assainissement de l'ensemble de l'infrastructure. Au terme de sa visite, le ministre Juste Désiré Mondelé a salué le niveau d'exécution des travaux, tout en identifiant les besoins urgents auxquels il faut parer au plus pressé. Il a par ailleurs donné des instructions fermes concernant le désengorgement de la grande avenue jouxtant le marché, en demandant de liberer cette voie de tout obstacle afin de permettre le débouchage des canalisations et la reprise normale du revêtement de la chaussée. « Le travail que vous allez faire, c'est qu'une fois que le marché est libéré, nous allons regarder avec la mairie et l'entreprise comment aménager de cette avenue », a-t-il dit en substance.

En sa qualité de contrôleur technique des travaux au marché Ndji-Ndji, Roger Ondzié qui a bien saisi l'instruction a déclaré: « En tant que bureau de contrôle, nous sommes-là pour assurer la qualité des structures. Il s'agit d'une structure de qualité. Aujourd'hui la deuxième phase qui se présente est celle de l'assainissement qui est en train de se faire. Tenant compte des instructions du ministre, pour pouvoir pallier le problème des eaux usées de pluie, les voies d'accès au marché qui sont aujourd'hui obsolètes seront relevées afin qu'elles soient praticables ».

Du côté des commerçants, l'on s'impatiente déjà pour s'y installer. « Le marché tel que je le vois est un beau cadre. Mon voeu est que les travaux se terminent vite pour que nous intégrons le marché », a souhaité Patricia Costa, vendeuse au Grand marché de Pointe-Noire.

Même sentiment de satisfaction du côté du marché de la paix « marché Tié-Tié », dans le 3e arrondissement où Juste Désiré Mondelé a apprécié positivement l'évolution des travaux dont les équipes restent mobilisées sur le chantier. Ici aussi, les techniciens ont rassuré de la livraison de l'ouvrage dans un bref délai. Ces infrastructures dont les travaux s'exécutent normalement permettront de dynamiser l'économie locale, offrir aux commerçants des espaces modernes, sécurisés pour la grande satisfaction aussi des usagers.

Outre la visite de quelques chantiers en cours de réalisation à Pointe-Noire, le ministre a réceptionné lors de son séjour des engins et équipements d'assainissement de la capitale économique. Il s'agit d'un don du gouvernement japonais.