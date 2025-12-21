Congo-Brazzaville: Congrès ordinaire du PCT - la 4e réunion extraordinaire du bureau politique consacrée aux derniers réglages

20 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail (PCT) a tenu, le 19 décembre, au Palais des congrès de Brazzaville, sa dernière réunion de la mandature finissante. Une rencontre consacrée aux derniers réglages des préparatifs du sixième congrès ordinaire.

Le sixième congrès ordinaire du PCT se tiendra du 27 au 30 décembre aux jardins de Ben'tsi à Mipla, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, sur le thème « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail dans l'unité, la cohésion et la discipline en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et la démocratie en vue de l'accélération de la marche vers le développement ».

« Se tenant à une semaine de l'ouverture du 6e congrès ordinaire du PCT, cette réunion est un moment clé dans la marche vers ce grand évènement. Conformément à nos exigences calendaires, elle est consacrée aux derniers réglages des préparatifs du congrès », a rappelé le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, dans son discours d'ouverture.

Les participants ont également reçu des informations sur la tenue des congrès fédéraux ainsi que la convocation de la 3e session extraordinaire du comité central, prévue le 22 décembre à Brazzaville. Les membres du bureau politique du PCT ont, par ailleurs, été édifiés sur le bilan du quinquennat 2021-2026, à travers la présentation par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, de son livre intitulé : « En toute transparence, bilan du quinquennat 2021-2026. » Un ouvrage préfacé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

De l'avis de Pierre Moussa, l'importance de ces documents est notable et leur appropriation par le bureau politique sollicitée, soulignant que l'objectif phare de l'action du parti est de faire du sixième congrès ordinaire un moment ultime d'affinement de son organisation et de mobilisation des forces pour le succès du candidat du PCT à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon.

Cet objectif, a-t-il ajouté, est à la portée, pourvu que la dynamique actuelle de préparation de ce congrès soit maintenue et renforcée par l'unité, la solidarité, la discipline qui sont les garants de la cohésion au sein du parti.

