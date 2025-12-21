Sénégal: La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 (Patrice Motsepe)

Tanger (Maroc) — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé, samedi, que la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) aura désormais lieu tous les quatre ans à partir de 2028, au lieu de tous les deux ans.

S'exprimant en conférence de presse à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF tenue à Rabat, il a précisé que cette décision vise à permettre aux sélections de "mieux se préparer" à cette compétition continentale.

Il a indiqué que la prochaine édition de la CAN qui aura lieu en 2027, sera conjointement organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, et que l'édition suivante se tiendra en 2028 au lieu de 2029.

Le président de l'instance dirigeante du football africain a également annoncé le lancement d'une Ligue africaine des nations réservée aux sélections africaines. "Cette compétition vise à hisser le niveau du football sur le continent et à générer davantage de revenus financiers", a-t-il expliqué.

Selon Motsepe, ces nouvelles réformes s'inscrivent dans "une vision globale" permettant au football africain de se développer davantage.

Il a également annoncé l'augmentation de la prime réservée au vainqueur de la CAN, qui passera désormais de 7 millions de dollars à 10 millions, soit environ 5. 601 443 000 francs CFA.

La 35e édition de la CAN débutera dimanche avec le match opposant le Maroc aux Comores, au stade Moulay Abdellah à Rabat.