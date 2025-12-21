Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Les travaux de l'Aéroport de Ziguinchor devraient être achevés d'ici fin avril 2026'

- Les travaux de l'Aéroport de Ziguinchor ont repris à un rythme satisfaisant et devraient être achevés d'ici la fin du mois d'avril 2026, a déclaré, samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au terme d'une visite du chantier.

"Cette visite nous a permis de constater non seulement la reprise effective des travaux, mais surtout le rythme soutenu auquel ils avancent", a dit le chef de l'État, se félicitant de l'évolution du chantier.

Il a annoncé que l'État a prévu une enveloppe globale de 13 milliards de francs CFA pour le respect des délais contractuels.

"Un montant de 7 milliards francs CFA a été injecté dès 2025 à travers la loi de finances rectificative (LFR 2025), tandis que les 6 milliards de francs restants seront mobilisés dans la loi de finances initiale 2026", a-t-il expliqué.

Selon Bassirou Diomaye Faye, ces ressources financières permettront à l'entreprise chargée des travaux de tenir son engagement de livrer l'infrastructure à la fin du mois d'avril 2026.

La région de Ziguinchor constitue un maillon essentiel de la politique nationale de territorialisation mise en oeuvre depuis l'accession de l'actuelle équipe dirigeante à la tête du pays, a-t-il rappelé.

"Ziguinchor dispose d'un potentiel important sur les plans touristique, culturel et économique", , a-t-il avancé, soulignant que c'est par rapport à ce statut que la finalisation de l'Aéroport a été érigée en priorité majeure, afin d'assurer une desserte aérienne directe de la région à partir des autres pôles de connexion du pays.

Il a invité les entreprises impliquées dans ces travaux à maintenir le niveau de qualité des travaux et à préserver la conception architecturale prévue pour l'ouvrage.

"À terme, cette infrastructure devra contribuer à améliorer significativement l'accessibilité de Ziguinchor, dans le cadre du Programme national de desserte aérienne des régions, inscrit dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", a encore dit Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'Etat a signalé que des études sont actuellement en cours pour étendre ce programme national de desserte aérienne à d'autres régions du pays, à partir des Aéroports régionaux, en tenant compte des orientations définies par cet agenda stratégique.