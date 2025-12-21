Sénégal: Tivaouane - Forte mobilisation à la deuxième cérémonie de transmission de l'héritage de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine

Tivaouane — La cité religieuse tidiane de Tivaouane a enregistré, samedi, une forte mobilisation de fidèles, lors de la deuxième édition d'une rencontre religieuse consacrée à la transmission de l'héritage spirituel et citoyen de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine (1927-2017).

Dénommée "Usratoul Amine" (en arabe, la famille d'Al Amine), cette initiative est portée par Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine. Elle a bénéficié de la bénédiction du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, représenté par Serigne Mansour Dabakh lors de la Hadratoul Jumaah tenue vendredi au stade municipal de Tivaouane, première étape des activités de cette deuxième édition.

Dès les premières heures de la matinée de samedi, le mausolée de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a été pris d'assaut par des centaines de fidèles venus se recueillir et rendre hommage à celui qui fut longtemps considéré comme un pilier central de la communauté tidiane de Tivaouane.

"Je ne serai jamais absent là où l'on magnifie l'oeuvre gigantesque de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Sans son intervention, en pleine crise sociale, des centaines d'enseignants grévistes auraient été licenciés. Un patriote de cette trempe mérite le respect et la reconnaissance nationale", a témoigné un enseignant venu de Louga.

Dans une vidéo projetée au cours de la cérémonie, un disciple originaire de Mbour a salué le courage et le sens élevé de l'engagement du guide religieux. "Chaque fois que le pays tanguait, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine prenait son bâton de pèlerin pour recoller les morceaux", a-t-il déclaré.

Un film retraçant la vie et l'oeuvre du défunt guide a également été projeté. À cette occasion, Zaccaria Diaw, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, a présenté Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine comme "le héros discret du 23 juin" 2011 lorsque le Sénégal a été secoué par de violentes manifestations contre l'instauration d'un ticket présidentiel par Abdoulaye Wade.

"J'ai été témoin des sacrifices immenses qu'il a consentis pour préserver la paix au Sénégal durant cette période cruciale", a-t-il souligné.

Dans le même film, Cheikh Tidiane Sy, ancien ministre de la Justice et disciple de la famille Sy, a rappelé le rôle "éminemment décisif" joué par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine à toutes les grandes étapes de la vie nationale. "Il mérite les prières de tout le pays", a-t-il insisté.

Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine est revenu sur une tournée mémorable effectuée par son père en Casamance, dans le cadre de la recherche de la paix, une mission qui l'avait conduit dans seize villages du département de Bignona.

Il a également révélé que, durant le Printemps arabe, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine avait été consulté par le roi Mohammed VI du Maroc, illustrant ainsi son aura internationale.

Le ministre de la Formation professionnelle a, pour sa part, rendu un vibrant hommage à Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qu'il a qualifié de "citoyen du monde". Moustapha Njekk Sarre a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'État en faveur du projet Daara-ateliers, destiné à offrir aux talibés une formation qualifiante dans des métiers tels que la maçonnerie, la mécanique, la couture, l'aviculture, le froid et la climatisation.

"Notre volonté, à Tivaouane, Touba et Kaolack, est de prendre très au sérieux la formation des talibés après leur apprentissage coranique, afin que chacun d'eux puisse disposer d'un métier", a-t-il déclaré, tout en félicitant l'honorable député Thierno Alassane Sall. Il a rappelé que le bâtiment abritant la manifestation a été réalisé sous son magistère, alors qu'il était ministre des Infrastructures.

Le ministre a enfin formulé des prières à l'endroit de Serigne Babacar Sy Al Amine, estimant que l'héritage de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine constitue "une lourde mission" Il s'est toutefois dit confiant quant à sa préservation, grâce à l'engagement de Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine, Serigne Abdou Hamid Sy et Cheikh Tidiane Sy Al Amine.