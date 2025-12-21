Sénégal: Thilmakha - Les assises communales de la sécurité axées sur la lutte contre le vol de bétail

Thilmakha — La municipalité de Thilmakha a organisé, vendredi, dans la salle de délibération de l'hôtel de ville, les assises communales de la sécurité, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique locale de prévention et de sécurité.

La rencontre a réuni plus de 70 participants, dont l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène, Ndiaw Gningue, le maire de Thilmakha, Cheikh Ibra Ndiaye, le maréchal des logis-chef Dominique Faye, adjoint au commandant du poste de gendarmerie, des chefs de village, des représentants des services techniques ainsi que des membres de la communauté.

Le maire de Thilmakha Cheikh Ibra Ndiaye a rappelé l'objectif des assises, présentées comme un cadre d'échanges sur les problématiques sécuritaires affectant la commune, notamment le vol de bétail, identifié comme la principale préoccupation, en vue de définir des solutions durables.

Les différents intervenants, saluant unanimement l'initiative, ont souligné que le vol de bétail demeure une réalité préoccupante dans la zone, avec un préjudice estimé à près de 300 têtes en moins de deux ans.

Ils ont indiqué que le secteur de l'élevage, autrefois moteur économique local, a perdu sa place prépondérante en raison de la recrudescence de ces actes délictueux, mais aussi des déplacements de troupeaux occasionnant parfois la destruction des récoltes.

Après de trois heures d'échanges, il a été décidé de mettre en place un comité de veille et d'alerte regroupant les autorités administratives et locales, les forces de défense et de sécurité, les services techniques et des membres de la communauté, afin de juguler le phénomène.

Les participants ont également proposé de doter la gendarmerie d'un drone, engagement dont le maire a annoncé l'acquisition, et de solliciter l'érection du poste de gendarmerie de Thilmakha en brigade de proximité.

Clôturant la rencontre, l'adjoint au sous-préfet a exhorté les populations à alerter à temps les forces de défense et de sécurité en cas d'incident, celles-ci étant souvent informées tardivement, selon l'adjoint au commandant du poste.

Il a, par ailleurs, invité le comité de veille et d'alerte à mettre en place une plateforme d'échanges et à tenir des réunions périodiques, dans l'espoir que le vol de bétail devienne, à terme, un lointain souvenir dans la commune.