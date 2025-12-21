Sénégal/Maroc: CAN - Un dispositif conjoint maroco-sénégalais à Tanger pour la sécurité des supporters sénégalais

Tanger (Maroc) — Les forces de sécurité marocaines ont mis en place en collaboration avec la police sénégalaise présente à Tanger, au Maroc, un dispositif spécifique destiné à assurer la sécurité de plus de 500 supporters sénégalais attendus dans cette ville portuaire marocaine pour supporter les Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a-t-on appris, samedi, de source sécuritaire.

Le Sénégal, logé dans le Groupe D, est basé à Tanger où il affrontera ses adversaires, notamment le Bostswana, la RD Congo et le Bénin.

Trois cents supporters sénégalais en provenance des différentes régions du Maroc rejoindront Tanger entre samedi et dimanche par avion. Ils sont membres des groupes de supporters du 12e Gaïndé (150), Allez Casa (100) et Lebougui (50). Par ailleurs, 216 autres supporters rallieront la ville à bord de quatre bus.

Tout au long de leur séjour, les supporters sénégalais seront répertoriés et encadrés par les autorités marocaines, en coordination avec des agents de la police sénégalaise présents sur place.

Dans le cadre de la sécurisation de la CAN 2025, le Maroc a également inauguré vendredi à Salé, près de Rabat, un Centre de coopération policière africaine.

Première initiative du genre sur le continent, ce centre a été créé pour piloter, coordonner et faciliter l'échange d'informations concernant la sécurisation des grandes manifestations sportives.

Il regroupe des représentants des services de sécurité marocains ainsi que des agents de liaison issus des 23 pays qualifiés pour le tournoi, afin d'assurer une coordination optimale et un partage efficace des informations.

Des représentants de la Confédération africaine de football (CAF), de la FIFA, ainsi que des délégations d'Espagne et du Portugal, participent également à cette initiative, en perspective du Mondial 2030 qui se déroulera en Espagne, au Maroc et au Portugal.

En plus des équipes mobiles d'observateurs (spotters) opèrent en coordination avec les autorités marocaines pour accompagner les supporters dans les stades et les villes hôtes.

Le coup d'envoi de la CAN sera donné ce dimanche à Rabat, avec le match Maroc-Comores prévu à 20h GMT.