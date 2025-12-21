Sénégal: La région de Ziguinchor, un maillon stratégique dans la politique de territorialisation, selon le chef de l'Etat

- La région de Ziguinchor se positionne comme un maillon stratégique dans la politique nationale de territorialisation grâce son potentiel touristique, culturel et économique, a affirmé, samedi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

"Ziguinchor est un maillon essentiel de notre stratégie nationale de développement. La mise en service de cet Aéroport garantira une desserte aérienne directe à partir des principaux pôles de connexion du pays", a déclaré le président de la République après avoir visité le chantier de l'Aéroport régional

Cette visite a permis de constater avec satisfaction la reprise effective des travaux ainsi que le rythme soutenu de leur avancement, après une période de ralentissement, s'est réjoui Bassirou Diomaye Faye qui a entamé, samedi, une tournée économique de six jours en Casamance.

Selon lui, cette relance des travaux a été rendue possible grâce à un engagement financier conséquent de l'État.

Dès l'année 2025, un montant de 7 milliards de francs CFA a été injecté à travers la loi de finances rectificative, tandis que les 6 milliards de francs CFA restants seront mobilisés dans la loi de finances initiale de 2026.

Cet effort budgétaire permettra de respecter le délai contractuel fixé pour la livraison des travaux, prévue pour la fin du mois d'avril 2026.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé jeudi en milieu de matinée au Cap Skirring, dans le cadre d'une tournée économique de six jours en Casamance.

Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Elle vise également à stimuler la relance économique locale à travers des échanges directs avec les acteurs économiques et les populations sur les défis du développement.

Les populations de la Casamance attendent notamment de cette tournée la modernisation des infrastructures vétustes ainsi que des réponses concrètes à la problématique du chômage des jeunes.

Sur le plan social et de la paix, cette tournée s'inscrit dans la continuité du "Plan Diomaye pour la Casamance", un programme de 53 milliards de francs CFA destiné à consolider la paix et à faciliter le retour des populations déplacées par le conflit.

Peu après l'étape de l'Aéroport de Ziguinchor, le chef de l'État s'est rendu au domicile de la mère du Premier ministre Ousmane Sonko, au quartier HLM Néma, pour une visite de courtoisie.