Sénégal: 13 milliards de FCFA pour l'achèvement des travaux de l'Aéroport de Ziguinchor (officiel)

Ziguinchor — Une enveloppe globale de 13 milliards de francs Cfa répartie en deux tranches a été mobilisée pour l'achèvement des travaux de l'Aéroport de Ziguinchor dont la livraison est prévue pour fin avril 2026, a annoncé, samedi, le chef de l'Etat.

Un montant de 7 milliards de francs CFA a été alloué, à travers la loi de finances rectificative (LFR) 2025, pour relancer et accélérer la finalisation des travaux de construction de l'aéroport de Ziguinchor, a déclaré président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l'issue d'une visite de chantier qui lui a permis de constater la reprise effective des travaux à un rythme soutenu.

"Ce financement sera complété par un reliquat de 6 milliards de francs CFA inscrit dans la loi de finances initiale 2026, portant l'enveloppe globale alloué à l'achèvement des travaux à 13 milliards de francs CFA", a précisé le chef de l'État.

Selon lui, les ressources mobilisées permettront à l'entreprise en charge du chantier de respecter les délais contractuels de livraison de l'infrastructure.

"La finalisation de l'aéroport de Ziguinchor constitue une priorité dans le cadre de la politique de territorialisation du développement de la région sud qui dispose d'un fort potentiel touristique, culturel et économique", a souligné Bassirou Diomaye Faye.

Il a exhorté les entreprises intervenant sur le chantier à maintenir la qualité architecturale et technique de l'ouvrage aéroportuaire.

À terme, l'Aéroport de Ziguinchor devrait améliorer considérablement l'accessibilité de la région et s'inscrire dans le Programme national de desserte aérienne régionale prévu par l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Peu après la visite du chantier de l'aéroport de Ziguinchor, le chef de l'État, s'est rendu au domicile de la mère du Premier ministre, Ousmane Sonko, au quartier HLM Néma, pour une visite de courtoisie.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé samedi en milieu de matinée au Cap Skirring, dans le cadre d'une tournée économique de six jours en Casamance.

Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Elle vise également à stimuler la relance économique locale à travers des échanges directs avec les acteurs économiques et les populations sur les défis de développement.

Les populations de la Casamance attendent notamment de cette tournée la modernisation des infrastructures vétustes ainsi que des réponses concrètes à la problématique du chômage des jeunes.

Sur le plan social et de la paix, cette tournée s'inscrit dans la continuité du "Plan Diomaye pour la Casamance", un programme de 53 milliards de francs CFA destiné à consolider la paix et à faciliter le retour des populations déplacées par le conflit.