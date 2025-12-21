Sénégal: Seydou Diouf élu au Comité exécutif de la CAHB

20 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le président de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB), Seydou Diouf, a été élu, samedi, membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB), a-t-on appris, auprès de cette instance.

Pour la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, l'élection de Seydou Diouf consacre le "leadership et l'excellence" des cadres sportifs sénégalais. "Elle renforce la voix du Sénégal dans la gouvernance du handball africain", a ajouté Khady Diène Gaye.

Le Comité exécutif constitue la plus haute instance décisionnelle de la confédération africaine de handball et joue un rôle central dans l'orientation et le développement de la discipline à l'échelle continentale.

L'ancien député dirige depuis 2009 la Fédération sénégalaise de handball (FSHB).

Sous sa direction, les compétitions locales sont plus régulières. Le handball sénégalais a été également plus présent lors des joutes internationales, même s'il tarde à s'imposer sur le plan continental.

L'équipe nationale féminine de handball a disputé à trois reprises la Coupe du monde de la discipline.

Mercredi, les sélections nationales masculines et féminines des moins de 16 ans ont été sacrées aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ), qui se déroulent en Angola.

