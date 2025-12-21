Congo-Kinshasa: Retour progressif des communautés à Djugu après la traque contre la milice CRP

21 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les communautés locales annoncent leur retour progressif dans leurs villages, notamment à Bule, dans le territoire de Djugu (Ituri). Cette décision intervient plus d'une semaine après les opérations menées par les FARDC contre la milice CRP de Thomas Lubanga.

Les populations s'engagent également à collaborer avec les services de sécurité pour la consolidation de la paix dans cette contrée. Ces résolutions sont issues d'une campagne de sensibilisation organisée récemment à Bule et Fataki par le gouvernement provincial de l'Ituri et la MONUSCO.

Selon la délégation conjointe du gouvernement provincial et de la MONUSCO, les récents affrontements entre les FARDC et la milice CRP ont renforcé des sentiments anti-FARDC et anti-MONUSCO au sein de certaines communautés.

Cette situation a favorisé l'infiltration des miliciens dans les sites de déplacés, l'utilisation de civils comme boucliers humains et des déplacements massifs vers des zones reculées.

Pour y faire face, des séances de sensibilisation ont été organisées du 17 au 19 décembre à Bule et Fataki, dans le but de restaurer la confiance entre les FARDC et les populations affectées, et de renforcer la protection des civils.

À l'issue de ces échanges, les communautés ont décidé de retourner dans leurs villages, de reprendre leurs activités et de collaborer avec les services de sécurité. Elles ont toutefois recommandé le respect des droits humains par les FARDC, le renforcement de la relation civilo-militaire, l'intensification des patrouilles mixtes FARDC-UPDF-MONUSCO et l'ouverture d'un dialogue pour une cohabitation pacifique.

Elles ont également demandé d'éviter l'assimilation systématique des jeunes aux groupes armés CRP et CODECO ainsi que l'érection des barrières de tracasseries des populations locales.

Environ une centaine de personnes, dont des autorités coutumières Lendu et Hema, des acteurs de la société civile et des représentants des déplacés de Lodha et Djaiba, ont pris part à ces séances.

